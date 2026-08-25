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Farmácias recebem 3,15 euros por cada vacina contra a gripe e covid-19

As farmácias aderentes à campanha de vacinação de outono-inverno 2026-2027 vão receber 3,15€ por vacina administrada. O Ministério da Saúde mantém o modelo descentralizado, estimando um encargo orçamental de até 7,6 milhões de euros pago através das ULS
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As farmácias que aderirem à próxima campanha de vacinação contra a gripe e a covid-19 vão receber 3,15 euros por cada vacina administrada, determina uma portaria publicada esta terça-feira em Diário da República.

O valor da remuneração consta da portaria que define os termos e as condições da participação das farmácias de oficina na campanha de vacinação sazonal do outono-inverno de 2026-2027, uma verba que será suportada pelo orçamento da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), que a transferirá para as unidades locais de saúde, a quem cabe fazer o pagamento às farmácias.

O Ministério da Saúde decidiu manter o modelo descentralizado de vacinação na próxima campanha, prevendo que a participação das farmácias tenha um impacto orçamental de até 7,6 milhões de euros.

“A experiência resultante da implementação deste modelo nas campanhas sazonais de 2024-2025 e 2025-2026 evidenciou benefícios relevantes para a proteção da saúde pública e para a capacidade de resposta do sistema de saúde”, salienta-se na portaria hoje publicada.

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A última campanha sazonal arrancou em 23 de setembro de 2025 e decorreu até 30 de abril deste ano, através de cerca de 3.500 pontos de vacinação, contando com a participação de 2.585 farmácias comunitárias e cerca de 1.000 unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde.

As farmácias administraram mais de 1,1 milhões de vacinas contra a gripe e cerca de 631 mil contra a covid-19.

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Vacinação gripe covid-19
Campanha outono-inverno 2026-2027
Farmácias aderentes

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