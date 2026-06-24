Família lança recolha de fundos para repatriar pai e filha que morreram após homem se atirar do oitavo andar

A família de Kiara e Pardeep, o pai e a filha, de 4 anos, que morreram a madrugada de domingo após o progenitor se ter atirado do oitavo andar com a menina ao colo, está a angariar fundos para poder enviar os cadáveres para a sua terra natal, na Índia.

"Ajudem-nos a trazer Pardeep e Kiara Malhotra de volta à Índia": é este o pedido de ajuda da família, fixado nos mil euros na página "GoFundMe". Os valores genéricos de repatriamento variam aproximadamente entre 3 mil e 7 mil euros.

"É com profunda tristeza e corações pesados que partilhamos o trágico e inesperado falecimento de Pardeep e Kiara Malhotra em Portugal", começam ainda por escrever na descrição da recolha. "O seu desaparecimento deixou a sua família, amigos e entes queridos devastados. Neste inimaginável período de dor, a família terá de enfrentar o dispendioso e difícil processo de repatriar os corpos de Portugal para a Índia, para que possam ser sepultados na sua terra natal, rodeados por familiares e entes queridos", apelam.

Recorde-se que Pardeep e Kiara morreram no passado domingo, em Santarém, após o progenitor ter ido buscar a menina de 4 anos como vingança durante uma discussão com a mulher. Os dois estavam em processo de separação.

O homem já tinha sido indiciado por violência doméstica em 2024.