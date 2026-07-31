Falha num motor obriga avião da TAP a declarar "PAN PAN" e regressar a Lisboa

O incidente obrigou à ativação dos protocolos de segurança da aviação e levou à interrupção temporária das operações na principal pista do Aeroporto Humberto Delgado. Apesar do susto, não há feridos a registar.

Um avião da TAP Air Portugal que tinha descolado do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esta quinta-feira, com destino a Guiné-Bissau, foi obrigado a regressar à capital portuguesa na sequência de um problema técnico detetado durante o voo.

A informação foi avançada pela CNN Portugal que sabe que um dos motores do avião "deixou de funcionar e obrigou a uma ação imediata dos comandantes".

José Correia Guedes, antigo comandante da TAP, em declarações à mesma fonte explicou que foi declarado "PAN PAN” (nível secundário de emergência) ao controlo de tráfego aéreo, o que significa que "há uma avaria séria, mas não há risco imediato”.

Esta falha interrompeu o tráfego no principal do aeroporto, por motivos de precaução e segurança.

Já na rede social X, o antigo comandante avançou que não houve feridos a registar.