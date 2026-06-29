Falha nos exames nacionais: professora que morreu convocada a avaliar prova de Física e Química A

Apesar dos erros que se verificam, o ministério garante que a divulgação dos resultados das provas nacionais se mantém nos prazos definidos anteriormente.

Os exames nacionais de 2026 ficaram marcados por polémicas que o Ministério da Educação garante estar a avaliar. Mas também a correção está a gerar erros.

Uma professora da Figueira da Foz foi convocada para avaliar e classificar os exames nacionais após a sua morte. Ao que tudo indica, o erro está relacionado com o novo processo de classificação digital das provas do ensino secundário, que está em "fase de recuperação" após falhas técnicas, de acordo com o Júri Nacional de Exames (JNE).

A situação foi avançada pelo Correio da Manhã , que revela que se tratava da classificação dos exames de Física e Química A.

Esta é uma falha que se junta a outras denunciadas por professores de vários pontos do país ao Júri Nacional de Exames: uma professora de Oliveira de Azeméis, destacada para avaliar exames de Português, recebeu exames de Economia A. Já em Lisboa, uma professora de Geologia foi chamada para avaliar exames de Francês.

O Ministério da Educação remete parte da responsabilidade para as escolas, sublinhando a importância da informação conferida sobre os docentes pelos estabelecimentos ao Júri Nacional de Exames: informação relacionada com baixas médicas ou situações relevantes em que o docente deve ser removido da lista de professores que avaliam exames deve ser conferida pelas escolas.

O ministério garante, contudo, que a divulgação dos resultados das provas nacionais se mantém nos prazos definidos anteriormente, previsto para o dia 15 de julho.