domingo, 19 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Exames nacionais: Ministério deixa pedido de desculpas e garante que "nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior"

O Ministério da Educação reagiu aos problemas registados na divulgação das notas dos exames nacionais. Além de garantir que os alunos não perderão oportunidades no acesso ao Ensino Superior, anunciou uma auditoria externa para apurar as falhas do processo.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Exames nacionais: Ministério deixa pedido de desculpas e garante que "nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior"
Diana Tinoco

Tragédia em Itália: menina de 11 anos morre após ficar presa pelo cabelo no ralo da piscina

Relacionados

Milhares de alunos ficam sem resposta: notas dos exames poderão não ser afixadas esta sexta-feira

As notas dos exames nacionais do 12.º ano só deverão ser afixadas na segunda-feira, mesmo que cheguem aos agrupamentos escolares ainda esta sexta-feira.
Milhares de alunos ficam sem resposta: notas dos exames poderão não ser afixadas esta sexta-feira

Chegou o dia mais esperado por milhares de alunos, mas ainda há dúvidas sobre a divulgação das notas dos Exames Nacionais

Depois de um processo marcado por falhas técnicas, escassez de professores classificadores e sucessivos adiamentos, milhares de estudantes esperam conhecer esta sexta-feira os resultados dos exames nacionais. O Ministério da Educação acredita que as pautas serão divulgadas durante a tarde, mas a incerteza mantém-se.
Chegou o dia mais esperado por milhares de alunos, mas ainda há dúvidas sobre a divulgação das notas dos Exames Nacionais

Exames Nacionais. Ministério da Educação admite que existem provas mal digitalizadas ou que não foram entregues às autoridades

A publicação dos resultados dos exames nacionais está prevista para esta sexta-feira, dia 17 de julho.
Exames Nacionais. Ministério da Educação admite que existem provas mal digitalizadas ou que não foram entregues às autoridades

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) garantiu este sábado que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior devido aos problemas registados na divulgação das classificações dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário.

Num comunicado a que o SOL teve acesso, o Ministério reconhece que houve atrasos e constrangimentos no processo de classificação e explica que algumas pautas foram divulgadas com a indicação "suspenso" ou com valores negativos, apesar de existir uma classificação atribuída.

Situações exigiram análise complementar

Ao longo do processo de classificação surgiram diversas situações que obrigaram a uma verificação adicional para garantir o rigor da avaliação.

Entre os casos identificados estão "provas enviadas tardiamente pelas escolas, folhas de versão em falta, ausência de folhas de continuação" ou documentos que exigiram validação manual antes da atribuição da classificação final.

Para evitar que fossem divulgadas notas incorretas, o Júri Nacional de Exames (JNE), através do EduQA, optou por publicar temporariamente essas classificações com a menção "suspenso", enquanto os processos permaneciam em análise.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Ministério assegura que todas as situações consideradas desconformes continuarão a ser averiguadas até à sua resolução definitiva.

Governo garante acesso ao Ensino Superior

Uma das principais preocupações dos alunos prende-se com o impacto destas falhas no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Sobre esse tema, o MECI garante que "nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior por motivos não imputáveis ao próprio."

O comunicado recorda ainda que os alunos que solicitem a reapreciação dos exames poderão apresentar ou alterar a candidatura ao Ensino Superior caso o resultado da reapreciação apenas seja conhecido depois de terminado o prazo normal de candidatura, conforme já está previsto no regulamento do concurso nacional de acesso.

Provas passam a estar disponíveis em PDF

O Ministério destaca igualmente uma novidade introduzida este ano: a disponibilização gratuita das provas de exame em formato PDF, acompanhadas da classificação atribuída a cada item.

A funcionalidade entrou em funcionamento durante a manhã deste sábado e, segundo o Governo, permitirá aos alunos verificar todas as respostas, confirmar se foram classificadas e conhecer detalhadamente a avaliação recebida.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O objetivo, sublinha o MECI, é reforçar a "transparência do processo" de avaliação externa.

Auditoria externa ao processo digital

Perante os problemas registados na classificação dos exames, o Governo anunciou ainda que será realizada uma auditoria externa ao processo de classificação digital.

A iniciativa pretende identificar em detalhe as falhas que estiveram na origem dos erros e apresentar propostas que permitam evitar situações semelhantes em futuras edições dos exames nacionais.

Durante este sábado, o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo reuniram-se com o Conselho das Escolas, com a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), com a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) para um ponto de situação sobre o processo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pedido de desculpas

No final do comunicado, o Ministério lamenta os atrasos e os problemas verificados durante a divulgação das classificações.

O Governo apresenta um pedido de desculpas aos alunos, famílias, professores e escolas pelos transtornos causados e agradece aos diretores, docentes e técnicos envolvidos pela "dedicação, o empenho e o sentido de missão demonstrados", sublinhando que o interesse dos alunos foi colocado em primeiro lugar ao longo de todo o processo.

Temas

Exames Nacionais
Fernando Alexandre
Ministério da Educação
Ensino Secundário
Ensino Superior

Leia também

Rita Matias vai responder por alegados crimes de difamação e incitação ao ódio. Parlamento aprova levantamento de imunidade

A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, o levantamento de imunidade parlamentar da deputada do Chega, permitindo que seja constituída arguida num processo que corre no Tribunal Central de Investigação Criminal. O autor da queixa não foi identificado.
Rita Matias vai responder por alegados crimes de difamação e incitação ao ódio. Parlamento aprova levantamento de imunidade

Queda de 100 metros de uma falésia na Zambujeira do Mar termina com desfecho inesperado: homem foi resgatado com vida

Após o resgate de helicóptero, o homem apresentava lesões nos braços e nas pernas e foi transportado para o hospital em estado grave.
Queda de 100 metros de uma falésia na Zambujeira do Mar termina com desfecho inesperado: homem foi resgatado com vida

Aliciava alunos para práticas sexuais a troco de dinheiro. Professor foi detido pela PJ em Santa Maria da Feira

Os crimes remontam ao ano letivo de 2024/2025.
Aliciava alunos para práticas sexuais a troco de dinheiro. Professor foi detido pela PJ em Santa Maria da Feira

Mais vistos

Destaques