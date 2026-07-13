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Exames Nacionais. Ministério da Educação admite que existem provas mal digitalizadas ou que não foram entregues às autoridades

A publicação dos resultados dos exames nacionais está prevista para esta sexta-feira, dia 17 de julho.
Redação
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Exames Nacionais. Ministério da Educação admite que existem provas mal digitalizadas ou que não foram entregues às autoridades
Diana Tinoco

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O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) informou esta segunda-feira que houve folhas de resposta mal digitalizadas ou até que não chegaram a ser entregues às forças de segurança. 

Em comunicado, o Ministério indica que houve “folhas de resposta mal digitalizadas (por exemplo, folhas com dobras), de folhas de enunciado ou de continuação de item que não foram digitalizadas ou até de provas que não foram inicialmente entregues às forças de segurança para o transporte para a Imprensa Nacional – Casa da Moeda [o local onde são recebidas, digitalizadas e depois distribuídas as folhas de resposta dos exames nacionais] tendo sido remetidas posteriormente”.

Recorde-se que, no caso dos exames nacionais, a PSP e a GNR recolheram as provas das escolas e transportaram-nas para o edifício da Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

O Governo adiantou ainda esta segunda-feira que “está a decorrer, desde a semana passada, um processo normal de verificação de qualidade e validação do sistema de classificação eletrónica das Provas Finais do Ensino Básico (Matemática) e dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, por forma a garantir que os itens entregues aos professores para classificação estão completos e correspondem às respostas dadas pelos alunos nos exames em papel”.

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Vários professores relataram que foi esse processo que levou à repetição de correções de itens já classificados. “Apesar do transtorno que este procedimento tem causado aos professores, o mesmo demonstra a importância do processo de validação em curso, para garantir a correção de todas as falhas identificadas e, assim, o rigor da avaliação externa. Face ao volume de provas e exames realizados, este processo requer a alocação de um elevado número de recursos humanos, inclusivamente durante o fim de semana.”

A publicação dos resultados está prevista para esta sexta-feira, dia 17 de julho. Será disponibilizado para os alunos um link para acederem às respectivas provas já corrigidas e digitalizadas. “Esta segunda-feira iniciou-se, simultaneamente, um processo de controlo de qualidade para consolidação do processo e validação de que cada exame realizado em papel tem correspondência exata ao seu ficheiro digitalizado, cujo PDF será disponibilizado aos alunos”, informou o Ministério da Educação. 

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Para esse efeito, os professores devem submeter a sua correção dos exames nacionais até terça-feira, dia 14 de julho. 

Recorde-se que, esta segunda-feira, Fernando Alexandre, o ministro da Educação, garantiu que 92% dos exames nacionais já estão corrigidos.

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