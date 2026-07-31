Exames nacionais: inscrições para a época especial terminam hoje

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Terminam esta sexta-feira, 31 de julho, as inscrições para a época especial dos exames finais nacionais para acesso ao ensino superior, que vai decorrer entre os dias 3 e 8 de setembro.
A medida pretende garantir que nenhum aluno seja prejudicado pelas falhas verificadas no processo de classificação eletrónica, permitindo que todos os estudantes elegíveis para a segunda fase possam realizar provas adicionais, independentemente de terem realizado ou não os exames da segunda fase.
"No caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas", referiu o ministério liderado por Fernando Alexandre em comunicado à Lusa.
Medida responde aos atrasos na divulgação das notas
A criação desta época especial surgiu na sequência dos problemas técnicos registados na classificação eletrónica dos exames nacionais, que atrasaram a divulgação das classificações finais da primeira fase e condicionaram milhares de alunos no acesso à segunda fase e na preparação das provas. O Governo defende que a solução pretende assegurar que nenhum estudante seja prejudicado por circunstâncias que lhe são alheias.
Inscrições são gratuitas
As inscrições decorreram entre 27 e 31 de julho e são efetuadas online, sem qualquer custo para os alunos abrangidos pela medida. Podem candidatar-se todos os estudantes que reuniam condições para realizar exames na segunda fase deste ano letivo, quer tenham realizado essas provas em julho, quer tenham optado por não comparecer.
Calendário das provas
A época especial arranca a 3 de setembro com exames como Português, Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim. No dia seguinte realizam-se, entre outras, as provas de História A, Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim, enquanto no último dia, 8 de setembro, fica reservado a disciplinas como Física e Química A, Geografia A, Desenho A e Inglês.