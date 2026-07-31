sexta-feira, 31 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Exames nacionais: inscrições para a época especial terminam hoje

Criada na sequência das falhas na divulgação das classificações dos exames nacionais, a época especial decorre em setembro e permite aos alunos realizar novas provas sem qualquer custo. O prazo de inscrição termina hoje.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Exames nacionais: inscrições para a época especial terminam hoje
Diana Tinoco

Morreu o menino de 8 anos que tinha sido resgatado de praia fluvial em estado crítico. Esteve cerca de 40 minutos submerso

Relacionados

Aulas do ensino secundário adiadas para 21 de setembro devido a problemas nos exames

O arranque do ano letivo foi adiado por uma semana para os alunos mais velhos. O ministro Fernando Alexandre justificou a medida com a sobrecarga dos professores na correção digital das provas. O Governo avalia agora se fará o mesmo no 3.º ciclo
Aulas do ensino secundário adiadas para 21 de setembro devido a problemas nos exames

Ordem dos Advogados pede suspensão imediata dos prazos de acesso ao ensino superior

A Ordem dos Advogados exige travar os prazos da 1.ª fase de acesso até que todos os alunos tenham as notas oficiais e cópias das provas. A medida visa garantir a igualdade e evitar litígios em massa nos tribunais
Ordem dos Advogados pede suspensão imediata dos prazos de acesso ao ensino superior

Terminam esta sexta-feira, 31 de julho, as inscrições para a época especial dos exames finais nacionais para acesso ao ensino superior, que vai decorrer entre os dias 3 e 8 de setembro.

A medida pretende garantir que nenhum aluno seja prejudicado pelas falhas verificadas no processo de classificação eletrónica, permitindo que todos os estudantes elegíveis para a segunda fase possam realizar provas adicionais, independentemente de terem realizado ou não os exames da segunda fase.

"No caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas", referiu o ministério liderado por Fernando Alexandre em comunicado à Lusa.

Medida responde aos atrasos na divulgação das notas

A criação desta época especial surgiu na sequência dos problemas técnicos registados na classificação eletrónica dos exames nacionais, que atrasaram a divulgação das classificações finais da primeira fase e condicionaram milhares de alunos no acesso à segunda fase e na preparação das provas. O Governo defende que a solução pretende assegurar que nenhum estudante seja prejudicado por circunstâncias que lhe são alheias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Inscrições são gratuitas

As inscrições decorreram entre 27 e 31 de julho e são efetuadas online, sem qualquer custo para os alunos abrangidos pela medida. Podem candidatar-se todos os estudantes que reuniam condições para realizar exames na segunda fase deste ano letivo, quer tenham realizado essas provas em julho, quer tenham optado por não comparecer.

Calendário das provas

A época especial arranca a 3 de setembro com exames como Português, Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim. No dia seguinte realizam-se, entre outras, as provas de História A, Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim, enquanto no último dia, 8 de setembro, fica reservado a disciplinas como Física e Química A, Geografia A, Desenho A e Inglês.

Temas

Exames nacionais
Época especial
Inscrições
Acesso ao ensino superior
Fernando Alexandre

Leia também

Padrasto detido em Braga por abusar da enteada durante quase três anos

Homem de 44 anos tinha sido afastado de casa depois de a vítima o denunciar, mas voltou a coabitar com a jovem. PJ deteve-o fora de flagrante delito, com mandado emitido pelo DIAP de Guimarães.
Padrasto detido em Braga por abusar da enteada durante quase três anos

Ex-diretor da PJ Almeida Rodrigues responde a Luís Neves e rejeita críticas sobre falta de meios

O antigo diretor nacional da Polícia Judiciária quebrou um silêncio de oito anos para contestar as declarações do ministro da Administração Interna sobre o estado da instituição em 2018, defendendo que o atual governante integrou a direção da PJ durante todo o seu mandato e participou nas decisões então tomadas.
Ex-diretor da PJ Almeida Rodrigues responde a Luís Neves e rejeita críticas sobre falta de meios

Exames nacionais: inscrições para a época especial terminam hoje

Criada na sequência das falhas na divulgação das classificações dos exames nacionais, a época especial decorre em setembro e permite aos alunos realizar novas provas sem qualquer custo. O prazo de inscrição termina hoje.
Exames nacionais: inscrições para a época especial terminam hoje

Mais vistos

Destaques