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Exames nacionais: falhas técnicas na avaliação eletrónica levam Ministério a adiar resultados e segunda fase

Os resultados serão conhecidos apenas a 17 de julho e a segunda fase arranca apenas na tarde de dia 20 de julho.
Redação
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Exames nacionais: falhas técnicas na avaliação eletrónica levam Ministério a adiar resultados e segunda fase
Diana Tinoco

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Os resultados da primeira fase dos exames nacionais e o calendário da segunda fase foram adiados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), na sequência dos problemas registados na plataforma de classificação eletrónica das provas do ensino secundário.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira, depois de a tutela reconhecer que persistem dificuldades técnicas no novo sistema de correção digital, implementado este ano em todas as disciplinas sujeitas a exame nacional.

Resultados passam para 17 de julho

De acordo com o novo calendário divulgado pelo MECI, os resultados da primeira fase deixam de ser publicados a 14 de julho e passam a ser conhecidos apenas a 17 de julho.

A alteração tem impacto direto na segunda fase dos exames nacionais, que também será reagendada para permitir concluir todo o processo de classificação das provas da primeira fase. Assim, a segunda fase arranca apenas na tarde de 20 de julho e termina a 24 de julho, em vez de iniciar dia 16.

O novo calendário da segunda fase dos exames será divulgado ainda hoje.

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