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Exames Nacionais: Correção não poderá fixar notas inferiores a 9,5 valores

O Júri Nacional de Exames determinou que os alunos afetados por erros de classificação ou falhas na digitalização das provas não poderão reprovar na sequência da revisão das notas. Sempre que a correção resultasse numa classificação inferior, a nota ficará fixada nos 9,5 valores.
SOL/Lusa
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Exames Nacionais: Correção não poderá fixar notas inferiores a 9,5 valores
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Esta terça-feira realizam-se novas provas da segunda fase dos exames nacionais, enquanto continuam as dúvidas sobre as classificações da primeira fase. Os erros na avaliação e as correções de última hora deixaram milhares de estudantes sem confiança nos resultados.
Milhares de alunos fazem hoje novos exames sem saber se podem confiar nas notas da primeira fase

Os alunos que virem a sua nota baixar na sequência da correção de erros de classificação ou desconformidades na digitalização dos exames nacionais não poderão reprovar, informou hoje o Júri Nacional de Exames (JNE).

“Qualquer redução da classificação em resultado da correção de erros de classificação ou de desconformidades de digitalização nunca poderá resultar na reprovação do aluno no exame, tal como acontece no processo de reapreciação”, refere o JNE numa informação enviada às escolas, a que a Lusa teve acesso.

Durante a manhã, o JNE informou as escolas da reclassificação de mais de seis mil provas, depois de identificados erros nos parâmetros de correções em quatro disciplinas – Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna.

“No caso de a correção da classificação resultar numa nota inferior a 95 pontos (9,5 valores), a classificação será de 95 pontos (9,5 valores)”, referia essa primeira nota, acrescentando que a decisão também se aplica às “correções de classificações anteriormente efetuadas”.

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Entretanto, o JNE decidiu alargar a exceção aos casos em que a nota do exame é alterada devido a desconformidades na digitalização, sinalizadas pelos alunos no âmbito da consulta da prova.

O Júri acrescenta que os alunos podem ainda inscrever-se para a segunda fase dos exames nacionais, que está a decorrer até sexta-feira.

Na quinta-feira, realizam-se as provas de Matemática A, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia, seguindo-se, na sexta-feira, História A, História B, Biologia e Geologia, Geometria Descritiva A e línguas estrangeiras, à exceção de Inglês.

Este ano, os alunos prejudicados pelos constrangimentos nos processos de classificação e divulgação dos resultados das notas poderão realizar exames nacionais numa época especial, que vai decorrer entre 03 e 08 de setembro.

A época especial será aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, quer as realizem ou não, e as inscrições decorrem entre 27 e 31 de julho.

Pela primeira vez este ano, os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas.

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O ministro da Educação reconheceu os problemas no processo de classificação dos exames nacionais, mas garantiu que nenhum aluno será prejudicado.


Temas

Exames Nacionais
Educação
Correção
Negativa
Chumbo

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O Júri Nacional de Exames determinou que os alunos afetados por erros de classificação ou falhas na digitalização das provas não poderão reprovar na sequência da revisão das notas. Sempre que a correção resultasse numa classificação inferior, a nota ficará fixada nos 9,5 valores.
Exames Nacionais: Correção não poderá fixar notas inferiores a 9,5 valores

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