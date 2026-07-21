Ex-procuradora detida por tráfico de droga trabalhava como stripper no Porto

Abandonou a carreira na magistratura e mudou-se para Portugal em busca de uma vida melhor. Acabou detida pela Polícia Judiciária numa operação que levou à apreensão de milhares de doses de cocaína.

Uma ex-procuradora do Ministério Público da Venezuela foi detida em Portugal por suspeitas de envolvimento num esquema de tráfico de droga. A mulher, de nacionalidade venezuelana, trabalhava como stripper depois de ter deixado a magistratura e emigrado para território português à procura de melhores oportunidades.

A detenção foi efetuada pela Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de uma investigação relacionada com uma rede de tráfico de estupefacientes que operava em Portugal.

Segundo foi noticiado pelo Jornal de Notícias, a antiga magistrada abandonou a carreira na Venezuela devido à crise económica e política que afeta o país há vários anos. Depois de se instalar em Portugal, passou a trabalhar na área do entretenimento noturno.

As autoridades suspeitam de que a mulher integrava uma organização dedicada ao tráfico de cocaína. Durante a operação policial foram apreendidas milhares de doses da droga, além de outros elementos considerados relevantes para a investigação.

A ex-procuradora será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A investigação prossegue sob coordenação do Ministério Público, enquanto a Polícia Judiciária procura apurar a dimensão da rede e a eventual existência de outros envolvidos.