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Ex-funcionária do SEF condenada a 10 anos por facilitar legalização de imigrantes

A maioria dos casos refere-se a cidadãos com nacionalidade brasileira.
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Uma ex-funcionária do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi condenada a 10 anos de prisão por facilitar processos de legalização de imigrantes. 

A informação avançada pelo Jornal de Notícias (JN) dá conta de que a condenada trabalhava no SEF de Leiria.

No âmbito do mesmo processo, uma outra advogada de Famalicão já tinha sido condenada a 6 anos e 8 meses de prisão. Em causa, estavam também crimes de auxílio à imigração ilegal - muitos deles através de atestados médicos falsos. Foi acusada de mais de uma centena de casos. 

Dentro do mesmo processo, uma outra advogada e uma segunda funcionária do SEF foram condenadas a pena suspensa, segundo o acórdão do Tribunal de Braga a que o JN teve acesso.

O processo consta de mais de 150 casos de imigrantes que entraram ilegalmente em território nacional, através de um esquema que incluía o pagamento de entre 500 a dois mil euros para alcançarem a autorização de residência. A maioria dos casos refere-se a cidadãos com nacionalidade brasileira.

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