Ex-adjunto de ministra da Justiça acusado de quase 8 mil crimes sexuais contra crianças

Ministério Público acusa advogado de 7.986 crimes. Investigação começou após suspeito ter sido identificado em grupos online de partilha de conteúdos ilegais

Um antigo adjunto da ex-ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro foi acusado pelo Ministério Público de 7.986 crimes relacionados com crianças, num processo que envolve posse, partilha e produção de conteúdos de abuso sexual de menores.

Segundo a acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, divulgada pela CNN Portugal, o advogado Paulo Abreu dos Santos, que exerceu funções no Governo entre 2022 e 2024, está acusado de milhares de crimes relacionados com conteúdos de abuso sexual infantil e de dois crimes de abuso sexual de uma criança.

O arguido encontra-se em prisão preventiva e deverá ser julgado até ao final do ano.

Acusação envolve milhares de conteúdos partilhados online

De acordo com a informação avançada pela CNN Portugal, o Ministério Público acusa Paulo Abreu dos Santos de 7.095 crimes relacionados com a posse e partilha de imagens e vídeos de abusos e pornografia de menores.

A acusação inclui ainda 889 crimes relacionados com imagens que terão sido captadas pelo próprio a uma criança de 10 anos que conheceu num templo religioso, bem como dois crimes de abuso sexual sobre a mesma criança.

Os factos descritos na acusação terão ocorrido em diferentes momentos e fazem parte de um processo conduzido pelo DIAP de Lisboa.

Investigação começou após atividade em plataformas de mensagens

Segundo a acusação consultada pela CNN Portugal, o suspeito terá começado, em 2021, a utilizar plataformas de comunicação como Viber, Signal e Telegram para aceder a conteúdos de abuso sexual de crianças.

A investigação terá permitido identificar a participação em 13 grupos de conversação online, alguns dedicados à partilha deste tipo de conteúdos.

As autoridades terão detetado a atividade através de informação recolhida internacionalmente, nomeadamente por entidades norte-americanas.

Buscas em Corroios levaram à detenção

A investigação em Portugal, conduzida pela Polícia Judiciária, levou à realização de buscas domiciliárias em janeiro, na zona de Corroios, no concelho do Seixal.

O suspeito, de 39 anos, foi detido na sequência da operação. Segundo a acusação, foram encontrados mais de oito mil conteúdos de pornografia de menores.

Da análise dos ficheiros recolhidos, as autoridades terão concluído que a maioria das vítimas identificadas seria estrangeira, com exceção de uma criança que terá sido filmada e abusada pelo próprio suspeito.

Caso segue para julgamento

Após a detenção, o arguido ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

O processo encontra-se agora numa fase posterior à acusação, cabendo aos tribunais apreciar os factos e determinar a eventual responsabilidade criminal do arguido.