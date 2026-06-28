segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Eucaliptos resistem onde ardeu tudo

Espécie não é decisiva. O que conta na floresta é gestão e planeamento, como nas empresas.
Carlos Enes
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Eucaliptos resistem onde ardeu tudo

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Relacionados

Nuno Melo diz que Forças Armadas estão mais empenhadas no combate aos fogos e anuncia reforço de meios

O ministro da Defesa afirmou que as Forças Armadas estão “mais empenhadas do que antes” no combate aos incêndios rurais e anunciou o reforço da capacidade aérea, com helicópteros Black Hawk, drones, aviões C-130 e futuros bombardeiros pesados Canadair
Nuno Melo diz que Forças Armadas estão mais empenhadas no combate aos fogos e anuncia reforço de meios

Em Espanha introduziram bisontes para travar incêndios. Será que a ideia faz sentido para Portugal?

Um projeto-piloto em Castela coloca uma manada em semiliberdade para gerir vegetação e prevenir fogos. A controvérsia científica que gerou é a mesma que paira sobre os planos de rewilding no interior português.
Em Espanha introduziram bisontes para travar incêndios. Será que a ideia faz sentido para Portugal?

Estado vai pagar até 1.500 euros por hectare a proprietários que limparam terrenos após comboio de tempestades

A verba ficará entregue às respetivas autarquias, que ficam responsáveis por transferir a quantia para os proprietários.
Estado vai pagar até 1.500 euros por hectare a proprietários que limparam terrenos após comboio de tempestades

Dois povoamentos de eucalipto resistiram, incólumes, sem a ajuda de quaisquer bombeiros ou sapadores florestais, a um incêndio que, em 2024, consumiu por inteiro quatro mil hectares de floresta, nos concelhos de Penafiel, Paredes e Gondomar, às portas do Porto. Quem subir ao miradouro do ‘Baloiço do Cu Grande’, em Melres, ainda hoje fica impressionado com aquelas ilhas verdes numa paisagem carbonizada.

Parece milagre, mas tem uma justificação do mais terreno que existe. Peritos em fogos rurais e silvicultura usam conceitos como ‘planeamento’ e ‘gestão’ florestal para explicar o sucedido. «Esta florestação foi feita em terraços. Isso permite que as máquinas consigam entrar para fazer o controlo da vegetação. Resistiu a um incêndio florestal porque beneficiou de preparação do terreno e da redução do combustível», expõe João Bandeira, engenheiro florestal da Navigator, proprietária dos eucaliptais.

A limpeza do solo é crítica para retirar o alimento ao fogo. «A espécie não é o problema. O que interessa é sobretudo a quantidade de biomassa à disposição das chamas», declara Akli Benali, doutorado em Ciência dos Incêndios Florestais da Universidade de Lisboa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O problema é que a floresta portuguesa tem mais de 400 mil proprietários, com propriedades minúsculas, sem escala para oferecerem qualquer tipo de rentabilidade. Há 11,7 milhões de prédios rústicos com uso agroflorestal. A maioria nem sabe os terrenos que tem, ou os caminhos para lá chegar. As árvores amontoam-se, os matos crescem, espécies invasoras como as acácias oferecem um contínuo de vegetação do solo à copa das árvores. «O que vemos na maior parte do território, sobretudo na região Centro, mas também no Norte, é uma continuidade de vegetação, de combustível para o fogo, de alimento para o fogo», lamenta Akli Benali.

Temas

Gestão Florestal
Incêndios Florestais
Eucaliptos Resistentes
Prevenção Incêndios
Planeamento Florestal

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques