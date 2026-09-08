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Estudo revela que injeção para diabetes e perda de peso pode reduzir crises de asma em quase 40%

Os investigadores sublinham, contudo, que são necessários ensaios clínicos para confirmar os resultados e que estes medicamentos não devem ser usados especificamente para tratar doenças respiratórias.
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Estudo revela que injeção para diabetes e perda de peso pode reduzir crises de asma em quase 40%
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Um novo estudo do Imperial College de Londres revelou que uma injeção relacionada com a diabetes e perda de peso está associada à redução de de até 40% das crises de asma.

A equipa de cientistas responsável pelo estudo concluiu que pessoas com asma ou doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), que cumpriam com os critérios para receber medicamento da hormona GLP-1 (geralmente ligados a doenças como obesidade e diabetes tipo 2), apresentaram menos crises respiratórias agudas. As conclusões do estudo foram apresentadas durante o Congresso da Sociedade Respiratória Europeia (ERS), em Barcelona, e divulgadas, esta terça-feira, em comunicado.

O estudo

Foram analisados quatro estudos em paralelo, cada um com cerca de 22 mil pessoas, que iniciaram qualquer tratamento com a hormona GLP-1 ou com qualquer outra classe de medicamentos para diabetes.

As pessoas com doenças das vias aéreas "pareciam sofrer menos crises de asma e exacerbações da DPOC do que pessoas com perfil semelhante que receberam outros medicamentos para diabetes”, indica o comunicado, que reforça que o efeito foi “mais acentuado” em pessoas com asma que tomaram semaglutida: nesses casos “o uso do medicamento parece estar associado a uma redução de quase 40% nas crises de asma”.

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A semaglutida também levou a “uma redução de 20% nas exacerbações da DPOC”, completam.

Segundo a investigadora Chloe Bloom, embora os resultados indiquem benefícios respiratórios adicionais, não devem representar uma alteração sobre decisões terapêuticas. Pessoas com as doenças respiratórias referidas "não devem iniciar um tratamento com análogos do recetor de GLP-1 especificamente para a doença pulmonar, à margem das diretrizes de prescrição vigentes", sublinhou a Bloom, em comunicado, que alerta que estas conclusões não são confirmadas até existir ensaios clínicos que as comprovem.

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Semaglutida
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Crises de asma
Doença pulmonar obstrutiva crónica
Sociedade Respiratória Europeia

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