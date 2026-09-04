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Estudante ficava mais tempo em casa nas férias escolares para cuidar da irmã de 9 anos. A PJ encontrou um motivo bem mais sombrio

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por suspeitas de ter violado repetidamente a irmã de apenas nove anos, aproveitando os momentos em que ficava sozinho com ela durante as férias escolares.
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O Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Polícia Judiciária deteve, fora de flagrante delito, um jovem de 18 anos por sobre ele recaírem "fortes indícios da prática de, pelo menos, quatro crimes de violação, agravados" sobre a própria irmã, de apenas nove anos.

Segundo a PJ, os factos ocorreram no interior da residência da família, no concelho do Seixal, ao longo dos últimos dois meses. O período coincide com as férias escolares do suspeito, que estuda numa escola profissional no interior do país e que, por essa razão, passou a permanecer mais tempo em casa.

Aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a irmã

De acordo com o comunicado da polícia, o jovem terá aproveitado precisamente os momentos em que ficava a sós com a menor para cometer os abusos, "recorrendo à força e superioridade física, a ameaças e a violência", forçando a criança a sujeitar-se a "diversas práticas sexuais".

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

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O processo é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Seixal.

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