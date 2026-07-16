Estrangeiro detido após furtos em praia de Oeiras ia abandonar Portugal no próprio dia

Homem, de nacionalidade argelina, foi detido depois de alegadamente furtar telemóveis na Praia de Caxias. Tinha um bilhete de autocarro para Paris com partida marcada para o próprio dia e ficou em prisão preventiva.

Um cidadão estrangeiro de 46 anos foi colocado em prisão preventiva depois de ter sido detido pela PSP por suspeitas de furtar vários telemóveis na Praia de Caxias, em Oeiras. Segundo as autoridades, o homem encontrava-se apenas de passagem por Portugal e preparava-se para abandonar o país poucas horas depois dos alegados crimes.

A detenção ocorreu no passado domingo, na zona da Cruz Quebrada, na sequência da denúncia do desaparecimento de três telemóveis pertencentes a duas banhistas.

A investigação ganhou rapidez graças à funcionalidade de geolocalização de um dos equipamentos furtados, que permitiu às vítimas indicar, em tempo real, a localização do dispositivo. A informação levou os agentes da Esquadra de Investigação Criminal de Oeiras até às imediações da estação ferroviária da Cruz Quebrada.

Ao aperceber-se da presença policial, o suspeito alterou o percurso e demonstrou sinais de nervosismo, acabando por ser intercetado.

Durante a revista, a PSP encontrou na sua posse sete telemóveis, três dos quais foram imediatamente identificados como pertencentes às vítimas dos furtos ocorridos momentos antes na Praia de Caxias. Foi ainda apreendido um oitavo telemóvel, bem como 860 euros em dinheiro, bolsas, auscultadores, um carregador magnético, uma powerbank e um colar pertencente a uma das lesadas.

Os três telemóveis furtados foram recuperados e devolvidos às proprietárias. Os restantes equipamentos permaneceram apreendidos por existirem suspeitas de poderem estar relacionados com outros crimes.

Preparava saída de Portugal

Segundo a PSP, um dos elementos que pesou na investigação foi a descoberta de um bilhete de avião utilizado na viagem da Argélia para Lisboa e de um bilhete de autocarro com destino a Paris, cuja partida estava marcada para o próprio dia da detenção.

As autoridades consideram que o suspeito se encontrava apenas de passagem por Portugal e que pretendia abandonar rapidamente o território nacional após a alegada prática dos furtos, evitando assim a ação da justiça.

A PSP apurou ainda que o homem tinha uma indicação para regressar ao país de origem e que o respetivo título de residência em Portugal já tinha sido cancelado.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A PSP garante que continuará a reforçar o policiamento nas zonas balneares durante o verão, procurando prevenir furtos e outros crimes contra o património.