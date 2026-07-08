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"Este é um esforço coletivo": Almada decreta situação de alerta e restringe o consumo de água

Entre as medidas anunciadas está a realização de um corte total do abastecimento de água em determinadas zonas do concelho, entre as 22h00 e as 06h00
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A presidente da Câmara Municipal de Almada decretou, esta quarta-feira, situação de alerta no concelho, na sequência das sucessivas falhas no abastecimento de água registadas nos últimos dias. A medida reforça as ações já em curso para garantir o fornecimento de água à população e aos serviços considerados essenciais.

Em comunicado, através das redes sociais, a presidente revela que a decisão foi tomada depois de uma reunião de trabalho com a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), destinada a avaliar a evolução da situação e a definir soluções técnicas para reforçar a capacidade de resposta do sistema de abastecimento.

"Estamos plenamente conscientes dos transtornos que esta situação está a causar às famílias, às empresas e às instituições. Lamentamos profundamente todos os constrangimentos e agradecemos o sentido de responsabilidade e a colaboração que os almadenses têm vindo a demonstrar.", pode ler-se na nota.

Consumo muito acima da média nacional

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Segundo a autarquia, a situação resulta de um aumento excecional do consumo de água, que colocou o sistema sob uma pressão sem precedentes.

Atualmente, o consumo médio no concelho ultrapassa os 300 litros por habitante por dia, muito acima da média nacional, que ronda os 180 litros diários.

Até junho deste ano, o consumo de água em Almada aumentou, em média, 4,3%, mas há freguesias onde a subida foi significativamente superior. Na Charneca de Caparica registou-se um aumento de 15,2%, seguindo-se a Sobreda/Lazarim, com 15%, e a Costa da Caparica, onde o consumo cresceu 14,2%.

Cortes noturnos no abastecimento

Entre as medidas anunciadas está a realização de um corte total do abastecimento de água em determinadas zonas do concelho, entre as 22h00 e as 06h00. Entre as quais: Charneca da Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova de Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e Quinta de Santa Teresa, de acordo com o comunicado.

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Água apenas para consumos essenciais

Durante o período em que vigorar a situação de alerta, ficam proibidas várias utilizações da água da rede pública consideradas não essenciais.

Entre as restrições estão a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe, a lavagem de automóveis, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas praias, o funcionamento de fontes ornamentais e lagos artificiais, bem como a lavagem de pavimentos exteriores, fachadas e telhados, exceto quando esteja em causa a conservação dos edifícios.

A Câmara de Almada admite ainda avançar com novas medidas caso a situação se agrave, incluindo a suspensão temporária de atividades ou equipamentos municipais com elevado consumo de água.

Autarquia apela à colaboração da população

No comunicado divulgado esta quarta-feira, a Câmara reconhece os transtornos provocados pelas falhas no abastecimento e agradece a colaboração dos munícipes.

"Este é um esforço coletivo. Cada litro de água poupado contribui para proteger o abastecimento de todos. É com o contributo de cada cidadão, de cada empresa e de cada instituição que conseguiremos ultrapassar este momento e regressar à normalidade o mais rapidamente possível."

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