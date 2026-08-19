"Estavam a fazer serviço no Pingo Doce": testemunha acusa agentes de não ajudar jovem esfaqueado no Cais do Sodré

A PSP terá aberto um inquérito para averiguar a atuação de agentes no caso do passado domingo.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) abriu um inquérito para averiguar a atuação de agentes no caso do jovem de 25 anos que morreu depois de ser esfaqueado no Cais do Sodré, em Lisboa.

A abertura da investigação interna surge depois de terem sido levantadas dúvidas sobre a atuação dos polícias que se encontravam na zona no momento em que a vítima foi encontrada ferida.

O Notícias ao Minuto avança que uma testemunha, identificada como Bianca Félix, partilhou nas redes sociais o que viu no local quando tudo aconteceu.

"O rapaz que foi esfaqueado morreu à minha frente e da minha irmã, a ambulância demorou mais de 25 minutos a chegar, quando há ali um posto de bombeiros ao cimo da rua e quando foi solicitada ajuda a 2 polícias de serviço no pingo doce da estação do Cais do Sodré, imediatamente após ele ter caído no chão, a pedir ajuda, desesperado, e a esvair-se em sangue, simplesmente RECUSARAM-SE a ir prestar auxílio por, nas palavras deles “ estarem a fazer serviço no pingo doce e não na rua”, pode ler-se na nota.

O jovem foi atacado no passado domingo, no Jardim do Cais do Sodré , junto a um quiosque. A agressão aconteceu pelas 12h16 e a vítima sofreu um ferimento na zona do tórax, provocado por uma arma branca.

Apesar de ter recebido assistência e sido transportado para o Hospital de São José, o homem não resistiu aos ferimentos.