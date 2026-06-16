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Estava há quatro anos em fuga à justiça: português condenado por abuso sexual de crianças detido na Suíça

Homem de 44 anos foi localizado pelas autoridades suíças após um mandado de detenção europeu emitido por Portugal. Já regressou ao país e começou a cumprir a pena de cinco anos de prisão efetiva
Redação
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Estava há quatro anos em fuga à justiça: português condenado por abuso sexual de crianças detido na Suíça
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Um homem de 44 anos condenado a cinco anos de prisão efetiva por crimes de abuso sexual de crianças foi localizado na Suíça, depois de cerca de quatro anos em fuga à justiça. A operação resultou de um mandado de detenção europeu emitido por Portugal e da cooperação entre as autoridades dos dois países.

O cidadão português encontrava-se a residir na Suíça quando foi localizado, detido e posteriormente extraditado para Portugal, onde já se encontra num estabelecimento prisional a cumprir a pena aplicada pela justiça.

A informação foi divulgada pela Polícia Judiciária, que revelou que o trabalho de recolha e tratamento de informação permitiu chegar ao paradeiro do condenado.

Condenação envolve crimes cometidos em dois momentos diferentes

Segundo a Polícia Judiciária, o homem tinha sido condenado pela prática de cinco crimes de abuso sexual de crianças.

Os factos que deram origem à condenação ocorreram em dois períodos distintos: dois crimes em 2006 e três crimes em 2022.

Após a condenação, foi emitido um mandado de detenção europeu para permitir a localização do cidadão português e a sua entrega às autoridades nacionais.

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Trabalho da PJ permitiu localizar condenado na Suíça

A investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária foi determinante para identificar o local onde o homem se encontrava.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a PJ explicou que “o trabalho de recolha e tratamento de informação desenvolvido pela Polícia Judiciária permitiu às autoridades suíças localizar, deter e extraditar para Portugal o referido cidadão”.

A cooperação entre as autoridades dos dois países permitiu concretizar o regresso do condenado a Portugal, onde já iniciou o cumprimento da pena de prisão efetiva.

Mandado europeu facilita cooperação entre países

O mandado de detenção europeu é um mecanismo de cooperação judiciária que permite a entrega de pessoas procuradas pelas autoridades de um Estado-membro da União Europeia para responder perante a justiça ou cumprir uma pena.

Neste caso, a articulação entre Portugal e a Suíça permitiu localizar o cidadão português e assegurar o cumprimento da decisão judicial.

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Fuga à Justiça
Abuso Sexual Crianças
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Detenção na Suíça
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