Estava de férias na praia quando ouviu gritos: polícia salva idosa de afogamento no Tamariz

O agente da PSP reparou num corpo a flutuar no mar e não hesitou. A mulher, de 85 anos, tinha sido arrastada por uma onda e acabou por ser retirada da água numa operação de resgate improvisada.

Uma manhã de praia na Praia do Tamariz, em Cascais, terminou com um salvamento graças à rápida intervenção de um agente da PSP que se encontrava no local em momento de lazer.

A mulher, de 85 anos, terá sido atingida por uma onda que a fez cair numa zona rochosa e acabou por ser arrastada pelo mar. Ao ouvir pedidos de ajuda, o polícia percebeu que alguém estava em perigo e decidiu avançar para o resgate.

O caso aconteceu a 8 de junho e foi divulgado pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, através da Divisão Policial de Cascais.

Gritos de socorro interromperam a manhã na Praia do Tamariz

Pouco antes das 9h00, o agente da PSP ouviu gritos de pedido de auxílio enquanto se encontrava na praia.

Ao tentar perceber a origem dos pedidos, avistou “um corpo a flutuar a cerca de 15 metros da linha de água”. Perante a situação, decidiu despir-se e lançar-se ao mar para chegar junto da vítima.

O agente encontrou a mulher numa zona de água profunda, onde não era possível ter pé, e percebeu que esta se encontrava em grande dificuldade.

Idosa foi encontrada em pânico numa zona sem pé

Segundo a PSP, a vítima estava “de barriga para cima, em enorme dificuldade e em pânico” quando foi alcançada pelo polícia.

O agente colocou a mulher de cabeça para baixo e pediu-lhe que se agarrasse aos seus ombros. Depois, nadou em direção à praia, conseguindo afastá-la da zona de perigo.

Já perto da linha de água, percebeu que a idosa apresentava uma fratura no antebraço direito e que se queixava de dores na anca.

Perante os ferimentos, decidiu transportá-la ao colo até uma zona segura, onde foi possível prestar assistência.

Mulher sofreu fraturas após queda provocada por onda

Com a chegada dos meios de socorro, a vítima foi estabilizada e encaminhada para o Hospital de Cascais.

Posteriormente, foi transferida para o Hospital de São José, em Lisboa, onde foram confirmadas as lesões.

Além da fratura no antebraço direito, os exames médicos confirmaram também uma fratura da bacia.

Agente contactou a filha da vítima após o resgate

Depois da intervenção, o polícia estabeleceu contacto com a filha da idosa, dando conta do sucedido e do estado de saúde aparente da mãe.

A ação aconteceu através de um elemento da Divisão Policial de Cascais que, apesar de se encontrar fora de serviço, decidiu intervir perante uma situação de emergência.

A rápida resposta permitiu retirar a mulher do mar numa zona onde se encontrava em risco, evitando consequências que poderiam ter sido mais graves.