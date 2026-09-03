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Estão a circular falsas citações de José Luís Carneiro com a imagem do SOL

Montagens que utilizam uma imagem verdadeira publicada pelo SOL para promover uma entrevista com o líder do PS estão a ser partilhadas nas redes sociais com declarações que José Luís Carneiro não proferiu.
Redação
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Estão a circular falsas citações de José Luís Carneiro com a imagem do SOL

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O SOL alerta para a circulação de imagens falsas que reproduzem o grafismo utilizado pelo jornal para destacar declarações de José Luís Carneiro numa entrevista publicada recentemente.

As imagens que estão a ser partilhadas mantêm o logótipo do SOL, a mesma imagem e a tipografia utilizada nos conteúdos originais, mas apresentam citações que não correspondem às declarações proferidas pelo líder do PS na entrevista ao jornal, dividida em cinco partes que podem ser consultadas aqui.

A imagem é verdadeira. A citação, não

O caso merece particular atenção porque as montagens partem de conteúdos gráficos que foram efectivamente publicados pelo SOL.

Na sequência da entrevista a José Luís Carneiro, o jornal partilhou nas suas plataformas digitais várias imagens com destaques de algumas das declarações feitas pelo secretário-geral do PS. Essas imagens utilizavam a fotografia, o logótipo e a identidade gráfica do SOL.

As montagens agora em circulação aproveitam esse mesmo material e alteram o texto da citação, criando a aparência de que as novas declarações foram igualmente publicadas pelo jornal.

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Não foram.

As frases atribuídas a José Luís Carneiro nas imagens falsas não constam da entrevista publicada pelo SOL e não foram divulgadas pelo jornal.

Como confirmar uma publicação do SOL

Uma imagem isolada que circule nas redes sociais não deve ser tomada como prova de que uma determinada declaração foi publicada pelo jornal.

Em caso de dúvida, os leitores devem confirmar a informação através dos canais oficiais do SOL, site, contas do Facebook e do Instagram, e procurar a notícia ou entrevista a que a imagem pretende corresponder.

No caso concreto das falsas citações atribuídas a José Luís Carneiro, a entrevista original pode ser consultada no site do SOL, onde é possível confrontar as declarações efectivamente proferidas com as que aparecem nas imagens que estão a circular.

O SOL recomenda que estes conteúdos não sejam partilhados sem que a sua origem seja previamente confirmada.

O jornal não se responsabiliza por conteúdos manipulados que utilizem indevidamente o seu nome, logótipo ou identidade gráfica.

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