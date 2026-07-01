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Estado vai pagar 7,6 milhões de euros às farmácias para vacinação contra gripe e Covid-19

As farmácias vão voltar a participar na campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a Covid-19 no outono-inverno de 2026-2027. O Estado vai pagar 7,6 milhões de euros pela prestação deste serviço, mantendo o mesmo financiamento da campanha anterior, segundo uma portaria publicada esta quarta-feira
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Estado vai pagar 7,6 milhões de euros às farmácias para vacinação contra gripe e Covid-19

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O Estado vai pagar 7,6 milhões de euros às farmácias pela participação na campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a Covid-19 no outono-inverno de 2026-2027, mantendo o mesmo valor atribuído na campanha anterior.

A verba está prevista na portaria publicada esta quarta-feira em Diário da República, que estabelece o modelo de funcionamento da próxima campanha de vacinação nas farmácias comunitárias.

O diploma refere que caberá ainda à Direção-Geral da Saúde (DGS) definir os critérios de elegibilidade da população que poderá receber gratuitamente as vacinas nas farmácias aderentes.

Critérios de vacinação ainda serão definidos

Na campanha de vacinação de 2025-2026, puderam ser vacinadas gratuitamente nas farmácias todas as pessoas com idades entre os 60 e os 84 anos, desde que não apresentassem antecedentes de reação adversa grave ou hipersensibilidade a qualquer das vacinas.

Também os profissionais de saúde das farmácias tiveram acesso à vacinação gratuita.

A nova portaria não altera, para já, estes critérios, remetendo essa decisão para orientações futuras da DGS.

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Governo destaca papel das farmácias

No diploma, assinado pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, o Governo destaca o "contributo relevante" das farmácias para acelerar a vacinação da população.

Segundo o executivo, a participação destas unidades permite atingir níveis elevados de proteção num período mais curto e contribui para reduzir a pressão sobre os serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Além disso, considera que a vacinação nas farmácias permite libertar recursos humanos e materiais nas unidades de saúde para outras atividades assistenciais e de acompanhamento dos utentes.

Objetivo é reduzir internamentos e mortalidade

A portaria recorda que a vacinação contra a gripe e a Covid-19 continua a desempenhar um papel essencial na prevenção da transmissão dos vírus, sobretudo junto das pessoas mais vulneráveis.

O Governo salienta ainda que a vacinação ajuda a reduzir a morbilidade, a mortalidade e a pressão sazonal sobre o sistema de saúde, diminuindo a procura de cuidados médicos e o número de internamentos.

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As vacinas serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde às farmácias que cumpram os requisitos exigidos, nomeadamente a existência de um serviço de administração de vacinas e de profissionais com formação específica para o efeito.

Lista de farmácias será divulgada antes da campanha

As farmácias aderentes poderão praticar horários mais alargados durante a campanha de vacinação.

A lista completa das unidades participantes será disponibilizada nos portais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Infarmed.

Na campanha de vacinação sazonal de 2025-2026, que decorreu até 30 de abril e contou com a participação de cerca de 2.500 farmácias, foram administradas vacinas contra a gripe a mais de 2,5 milhões de pessoas, enquanto mais de 1,3 milhões receberam a vacina contra a Covid-19.

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