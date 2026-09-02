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Esta regra simples pode evitar que seja vítima de nova burla que está a preocupar a GNR

Parece um cartão bancário normal, tem o seu nome e chega pelo correio. O problema começa quando segue as instruções que o acompanham. A GNR está a alertar para um esquema em que um simples QR code pode ser a porta de entrada para os dados bancários e para o dinheiro das vítimas.
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Imagine receber em casa uma carta aparentemente enviada pelo seu banco. No interior encontra um novo cartão bancário, com o seu nome, acompanhado de instruções para o ativar.

À primeira vista, não há nada que pareça suspeito. É precisamente aí que reside o perigo.

A GNR está a alertar para este esquema de fraude, no qual os criminosos fazem chegar às vítimas um cartão falso e procuram convencê-las a seguir os passos indicados na correspondência.

O objetivo é levar a vítima a acreditar que está perante um procedimento normal de substituição ou renovação do cartão bancário.

O QR code é a armadilha

Um dos elementos centrais do esquema é um QR code incluído na carta.

A vítima é orientada a utilizar o código para avançar com a suposta ativação do novo cartão. O problema é que, em vez de ser encaminhada para um procedimento legítimo do banco, pode acabar num ambiente controlado pelos burlões.

É nesse momento que podem ser solicitados dados que permitem aos criminosos aceder à informação bancária da vítima.

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A GNR alerta que, depois de obter esses dados, o esquema pode resultar na perda do dinheiro existente na conta.

Nem o seu nome no cartão é garantia de segurança

O facto de o cartão ter o nome da vítima é precisamente uma das características que pode tornar a fraude mais convincente.

Os criminosos procuram criar uma situação suficientemente credível para que a pessoa não questione a origem da carta e cumpra as instruções apresentadas.

Por isso, receber um cartão que não pediu deve ser motivo para desconfiar, mesmo que a correspondência pareça profissional e contenha os seus dados.

A recomendação passa por não utilizar o QR code nem fornecer dados bancários através das instruções recebidas.

Se receber um cartão inesperado, deve contactar diretamente o banco através dos canais oficiais e confirmar se existe efetivamente algum processo de substituição ou renovação associado à sua conta.

Uma regra simples pode evitar a burla

Não confie num cartão apenas porque chegou pelo correio, tem o seu nome ou vem acompanhado de uma carta com aparência oficial.

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A GNR deixa ainda uma recomendação particularmente importante: “Desconfie sempre” perante este tipo de contacto.

Se não pediu um novo cartão, não o ative através das instruções recebidas. Confirme primeiro junto da instituição bancária.

Neste tipo de fraude, alguns segundos de desconfiança podem ser suficientes para evitar uma perda que pode ser muito maior.

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