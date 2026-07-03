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Esquema milionário das reformas por invalidez: conhecidas as medidas de coação dos médicos envolvidos

Os três médicos e a funcionária estão acusados de corrupção, falsificação de documentos, fraude à Segurana Social e burla qualificada.
Redação
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Esquema milionário das reformas por invalidez: conhecidas as medidas de coação dos médicos envolvidos

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Em causa estão os crimes de corrupção, falsificação de documentos, fraude à Segurança Social e burla qualificada.
Polícia Judiciária detém médica suspeita de cobrar mil euros para facilitar reformas por invalidez

Os três médicos envolvidos no esquema das reformas por invalidez já têm medidas de coação aplicadas.

De acordo com a decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, a médica Emuna Mia foi suspensa das suas funções e está proibida de se ausentar do país, tendo sido obrigada a entregar o seu passaporte às autoridades. A médica, considerada a principal responsável pelo esquema, está também proibida de contactar com todo os intervenientes nos processos dos seus utentes na Segurança Social, além de não contactar com os arguidos.

Já a dupla de médicos Pedro e João Barreira, conhecidos como “twin docs”, estão sujeitos a Termo de Identidade e Residência, a medida mais leve do regime legal português, aplicável a qualquer pessoa constiuída arguida.

Também a funcionária Florisbela Matias ficou proibida de frequentar a casa ou consultórios da médica Emuna Mia.

A médica está acusada de corrupção, falsificação de documentos, fraude à Segurana Social e burla qualificada. Os "Twin Docs" não foram indiciados por nenhum crime.

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Recorde-se que o esquema envolve centenas de utentes que terão recebido reformas por invalidez em troca de mil ou mais euros, pagos à médica Emuna Mia. Numa empresa pública, dezenas de trabalhadores foram reformados por invalidez nos seis anos que durou o esquema. À partida, os beneficiários do esquema terão de voltar ao ativo caso não tenham justificação válida.

Temas

Reforma por invalidez
Esquema fraude
Emuna Mia
Twin Docs
Justiça

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