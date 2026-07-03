Esquema milionário das reformas por invalidez: conhecidas as medidas de coação dos médicos envolvidos

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Os três médicos envolvidos no esquema das reformas por invalidez já têm medidas de coação aplicadas.
De acordo com a decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, a médica Emuna Mia foi suspensa das suas funções e está proibida de se ausentar do país, tendo sido obrigada a entregar o seu passaporte às autoridades. A médica, considerada a principal responsável pelo esquema, está também proibida de contactar com todo os intervenientes nos processos dos seus utentes na Segurança Social, além de não contactar com os arguidos.
Já a dupla de médicos Pedro e João Barreira, conhecidos como “twin docs”, estão sujeitos a Termo de Identidade e Residência, a medida mais leve do regime legal português, aplicável a qualquer pessoa constiuída arguida.
Também a funcionária Florisbela Matias ficou proibida de frequentar a casa ou consultórios da médica Emuna Mia.
A médica está acusada de corrupção, falsificação de documentos, fraude à Segurana Social e burla qualificada. Os "Twin Docs" não foram indiciados por nenhum crime.
Recorde-se que o esquema envolve centenas de utentes que terão recebido reformas por invalidez em troca de mil ou mais euros, pagos à médica Emuna Mia. Numa empresa pública, dezenas de trabalhadores foram reformados por invalidez nos seis anos que durou o esquema. À partida, os beneficiários do esquema terão de voltar ao ativo caso não tenham justificação válida.