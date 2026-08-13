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Tempos de espera nas urgências ultrapassam 11 horas no Barreiro e 7 horas em Lisboa e Almada

Há doentes a esperar horas por uma primeira observação nas urgências. No Barreiro, a espera média ultrapassou as 11 horas e os casos urgentes aguardavam quase seis. Já no Hospital Santa Maria, 17 doentes com pulseira amarela aguardaram cerca de sete horas e dezanove minutos.
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Tempos de espera nas urgências ultrapassam 11 horas no Barreiro e 7 horas em Lisboa e Almada

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Os tempos médios de espera para primeira observação ultrapassaram hoje as 11 horas na urgência do hospital do Barreiro, na Unidade Local de Saúde (ULS) do Arco Ribeirinho, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo os dados disponíveis no portal pelas 08:45, nas urgências do Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), os doentes estavam em média mais de 11 horas para primeira observação.

Destes, os considerados urgentes (pulseira amarela) tinham de aguardar quase seis horas.

Já no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o tempo médio de espera para primeira observação ultrapassava as sete horas ao início da manhã. Os 17 doentes com pulseira amarela tinham de aguardar sete horas e dezanove minutos.

Em Loures, no Hospital Beatriz Ângelo, o tempo médio de espera nas urgências para doentes urgentes rondava as duas horas e meia.

O Hospital Amadora-Sintra continua sem dados disponíveis sobre os tempos de espera nas urgências, uma situação que se mantém há algum tempo e que é justificada no portal do SNS com uma intervenção nos sistemas de informação.

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Em Almada, no Hospital Garcia de Orta, a espera média para os doentes urgentes também ultrapassava as sete horas.

No Sul do país, os tempos de espera nas urgências também são elevados, com os doentes em Portimão a aguardarem, em média, mais de quatro horas nas urgências. Os doentes urgentes esperavam quase três, acima dos 60 minutos recomendados.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) não deveriam aguardar mais de 60 minutos. Já nos pouco urgentes (pulseira verde) o tempo recomendado é de 120 minutos.

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