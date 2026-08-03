Espanhol identificado pelas autoridades após suspeitas de fotografar mulheres e crianças numa praia em Aljezur

Um homem de nacionalidade espanhola foi identificado pela Polícia Marítima Portuguesa na praia de Monte Clérigo, em Aljezur, por alegadamente fotografar indevidamente mulheres e crianças na tarde deste sábado.
De acordo com informação revelada pelo Correio da Manhã, a denúncia foi feita por um grupo de jovens que se apercebeu da captação de fotografias no areal.
A GNR esteve no local, tendo o caso sido entregue à Polícia Marítima, que tomou conta da ocorrência. As autoridades elaboraram um auto de notícia, que foi enviado ao Ministério Público. A Capitania de Lagos acrescentou que o telemóvel do visado não foi apreendido.