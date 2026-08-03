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Espanhol identificado pelas autoridades após suspeitas de fotografar mulheres e crianças numa praia em Aljezur

A denúncia foi feita por um grupo de jovens que se apercebeu da captação de fotografias no areal. 
Redação
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Espanhol identificado pelas autoridades após suspeitas de fotografar mulheres e crianças numa praia em Aljezur
Dreamstime

Motociclista morre em colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito cortado no sentido Setúbal-Lisboa

Um homem de nacionalidade espanhola foi identificado pela Polícia Marítima Portuguesa na praia de Monte Clérigo, em Aljezur, por alegadamente fotografar indevidamente mulheres e crianças na tarde deste sábado. 

De acordo com informação revelada pelo Correio da Manhã, a denúncia foi feita por um grupo de jovens que se apercebeu da captação de fotografias no areal. 

A GNR esteve no local, tendo o caso sido entregue à Polícia Marítima, que tomou conta da ocorrência. As autoridades elaboraram um auto de notícia, que foi enviado ao Ministério Público. A Capitania de Lagos acrescentou que o telemóvel do visado não foi apreendido.

Temas

Aljezur
Praias
Captação ilegal de fotografias
Crime
Polícia Marítima

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