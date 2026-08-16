domingo, 16 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Esfaqueamento no Cais do Sodré provoca morte de jovem de 25 anos. PJ já está a investigar

O crime aconteceu no Jardim do Cais do Sodré e o suspeito encontra-se em fuga.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Esfaqueamento no Cais do Sodré provoca morte de jovem de 25 anos. PJ já está a investigar

Neves não declara como comprou montes

Relacionados

Homem esfaqueado após discussão de trânsito junto ao Hospital Militar do Porto

Um homem de 55 anos ficou ferido esta segunda-feira na sequência de uma agressão com arma branca, na Avenida da Boavista, no Porto. O suspeito fugiu e está a ser procurado pela PSP
Homem esfaqueado após discussão de trânsito junto ao Hospital Militar do Porto

Invadiu a casa da antiga companheira, esfaqueou o atual namorado e fugiu com o filho de dois anos em Évora

O homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária.
Invadiu a casa da antiga companheira, esfaqueou o atual namorado e fugiu com o filho de dois anos em Évora

Esfaqueamento à porta de escola em Ermesinde deixa jovem de 16 anos ferido

O autor do crime está em fuga.
Esfaqueamento à porta de escola em Ermesinde deixa jovem de 16 anos ferido

Um homem morreu depois de ter sido esfaqueado na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, num crime que está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

A informação foi avançada pela CNN Portugal, que indica que o suspeito do ataque se encontra em fuga.

Ataque com arma branca

A vítima, de 25 anos, foi atacada com uma arma branca, tendo sofrido ferimentos na zona do tórax que acabaram por se revelar fatais.

Apesar da intervenção dos meios de emergência, que ainda o encontraram inconsciente, o homem não resistiu e acabou por morrer, depois de ser transportado para o Hospital de São José, em estado considerado grave.

Suspeito está em fuga

Depois do ataque, o suspeito terá conseguido abandonar o local e encontra-se em fuga, estando agora a ser procurado pelas autoridades. Terá sido avistado a entrar na estação de metro da Baixa-Chiado, segundo a mesma fonte.

Temas

Jardim do Cais do Sodré
PJ
Investigação
Suspeito em Fuga
Arma branca

Leia também

Do granito ao xisto. Uma viagem pelo centro de Portugal

Percorrer este recanto do Centro de Portugal, da Serra da Estrela a Figueiró dos Vinhos, é uma viagem que pede tempo, vários dias, e sem pressas. Ao longo de cerca de 170 quilómetros, a paisagem transita da severidade do granito no topo da serra para o tom quente e acolhedor do xisto, camuflado no fundo dos vales.
Do granito ao xisto. Uma viagem pelo centro de Portugal

Ataque em Sintra: motorista TVDE baleado dentro do próprio carro

O homem foi alvo de disparos por parte de um grupo composto por três indivíduos, enquanto se encontrava dentro da viatura. As autoridades estão a investigar o ataque e procuram esclarecer as circunstâncias do crime.
Ataque em Sintra: motorista TVDE baleado dentro do próprio carro

Esfaqueamento no Cais do Sodré provoca morte de jovem de 25 anos. PJ já está a investigar

O crime aconteceu no Jardim do Cais do Sodré e o suspeito encontra-se em fuga.
Esfaqueamento no Cais do Sodré provoca morte de jovem de 25 anos. PJ já está a investigar

Mais vistos

Destaques