Esfaqueamento no Cais do Sodré provoca morte de jovem de 25 anos. PJ já está a investigar

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Um homem morreu depois de ter sido esfaqueado na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, num crime que está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).
A informação foi avançada pela CNN Portugal, que indica que o suspeito do ataque se encontra em fuga.
Ataque com arma branca
A vítima, de 25 anos, foi atacada com uma arma branca, tendo sofrido ferimentos na zona do tórax que acabaram por se revelar fatais.
Apesar da intervenção dos meios de emergência, que ainda o encontraram inconsciente, o homem não resistiu e acabou por morrer, depois de ser transportado para o Hospital de São José, em estado considerado grave.
Suspeito está em fuga
Depois do ataque, o suspeito terá conseguido abandonar o local e encontra-se em fuga, estando agora a ser procurado pelas autoridades. Terá sido avistado a entrar na estação de metro da Baixa-Chiado, segundo a mesma fonte.