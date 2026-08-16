Esfaqueamento no Cais do Sodré provoca morte de jovem de 25 anos. PJ já está a investigar

O crime aconteceu no Jardim do Cais do Sodré e o suspeito encontra-se em fuga.

Um homem morreu depois de ter sido esfaqueado na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, num crime que está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

A informação foi avançada pela CNN Portugal, que indica que o suspeito do ataque se encontra em fuga.

Ataque com arma branca

A vítima, de 25 anos, foi atacada com uma arma branca, tendo sofrido ferimentos na zona do tórax que acabaram por se revelar fatais.

Apesar da intervenção dos meios de emergência, que ainda o encontraram inconsciente, o homem não resistiu e acabou por morrer, depois de ser transportado para o Hospital de São José, em estado considerado grave.

Suspeito está em fuga

Depois do ataque, o suspeito terá conseguido abandonar o local e encontra-se em fuga, estando agora a ser procurado pelas autoridades. Terá sido avistado a entrar na estação de metro da Baixa-Chiado, segundo a mesma fonte.