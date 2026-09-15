Escolas recusaram alunos apesar de terem vagas, diz ministro. Educação abre inquérito

Fernando Alexandre pediu explicações e quer perceber por que razão houve estabelecimentos de ensino que não aceitaram estudantes quando, segundo o próprio, poderiam recebê-los. Os casos de alunos ainda sem colocação concentram-se sobretudo em duas zonas do país.

O ministro da Educação ordenou a abertura de um inquérito a escolas que terão recusado receber alunos apesar de terem capacidade para os aceitar.

"Já tive a oportunidade de dizer que houve escolas que tinham capacidade e recusaram alunos", afirmou o governante, acrescentando já ter "pedido explicações" e ordenado "à Inspeção [Geral da Educação e Ciência] um inquérito para saber porque é que recusaram alunos quando têm capacidade" para os receber.

Alunos sem escola sobretudo na Grande Lisboa e Península de Setúbal

À margem da inauguração da requalificação de uma escola secundária em Porto de Mós, no distrito de Leiria, Fernando Alexandre garantiu que o Ministério da Educação vai procurar soluções para os estudantes que continuam sem colocação.

O Ministério irá "arranjar [soluções] para os alunos sem colocação nas escolas", assegurou, explicando que o problema está "concentrado sobretudo na grande Lisboa e na margem sul, na península de Setúbal".

Segundo o ministro, a maioria destas situações estará relacionada com inscrições feitas já muito perto do início do ano letivo.

"A grande maioria destes casos são casos de matrículas tardias, ou seja, que surgiram há duas semanas e na semana passada", afirmou.