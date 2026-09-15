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Escolas recusaram alunos apesar de terem vagas, diz ministro. Educação abre inquérito

Fernando Alexandre pediu explicações e quer perceber por que razão houve estabelecimentos de ensino que não aceitaram estudantes quando, segundo o próprio, poderiam recebê-los. Os casos de alunos ainda sem colocação concentram-se sobretudo em duas zonas do país.
Redação
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O ministro da Educação ordenou a abertura de um inquérito a escolas que terão recusado receber alunos apesar de terem capacidade para os aceitar.

"Já tive a oportunidade de dizer que houve escolas que tinham capacidade e recusaram alunos", afirmou o governante, acrescentando já ter "pedido explicações" e ordenado "à Inspeção [Geral da Educação e Ciência] um inquérito para saber porque é que recusaram alunos quando têm capacidade" para os receber.

Alunos sem escola sobretudo na Grande Lisboa e Península de Setúbal

À margem da inauguração da requalificação de uma escola secundária em Porto de Mós, no distrito de Leiria, Fernando Alexandre garantiu que o Ministério da Educação vai procurar soluções para os estudantes que continuam sem colocação.

O Ministério irá "arranjar [soluções] para os alunos sem colocação nas escolas", assegurou, explicando que o problema está "concentrado sobretudo na grande Lisboa e na margem sul, na península de Setúbal".

Segundo o ministro, a maioria destas situações estará relacionada com inscrições feitas já muito perto do início do ano letivo.

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"A grande maioria destes casos são casos de matrículas tardias, ou seja, que surgiram há duas semanas e na semana passada", afirmou.

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