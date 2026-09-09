quarta-feira, 09 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Escolas passam a contratar professores diariamente já na próxima semana

O Conselho de Ministros aprovou o novo modelo de concurso contínuo que vai permitir colocar docentes todos os dias nas escolas a partir de 18 de setembro. Segundo o ministro Fernando Alexandre, a medida vai acelerar as colocações e reduzir o tempo em que os alunos ficam sem aulas
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Escolas passam a contratar professores diariamente já na próxima semana

Tinha 19 anos e jogava futebol: morte de Madalena Galego num despiste deixa clubes de luto

Relacionados

Mais de dois mil horários continuam por preencher a uma semana do regresso às aulas, mas ministro garante: há professores para os ocupar

A partir de 18 de setembro, os professores passarão ainda a ser colocados diariamente, numa tentativa de reduzir o tempo em que os alunos ficam sem aulas.
Mais de dois mil horários continuam por preencher a uma semana do regresso às aulas, mas ministro garante: há professores para os ocupar

Na próxima semana as escolas desde o pré-escolar ao ensino secundário passam a contratar professores diariamente, segundo o novo modelo de concurso docente hoje aprovado em Conselho de Ministros.

“Será um concurso que permitirá reduzir drasticamente o tempo em que os alunos estão sem aulas”, anunciou hoje o ministro da Educação, Fernando Alexandre, no final da reunião de Conselho de Ministros, numa cerimónia solene sem direito a perguntas na Universidade Politécnica de Bragança.

Segundo Fernando Alexandre, o novo diploma permite que a partir do dia 18 de setembro se possa “colocar professores todos os dias nas escolas”, uma medida que já tinha sido anunciada pela tutela.

O ministro sublinhou que esta mudança será boa para os alunos que deixam de ficar tanto tempo sem aulas, já que passa a ser mais rápido substituir professores doentes ou que se aposentem.

“Mas também é muito bom para os professores, porque, ao contrário do que se possa pensar, nós continuamos a ter milhares de pessoas que querem ser professores, mas que não são tratados com a devida atenção e cuidado, e muitas vezes estão à espera um ano ou muitos meses para dar aulas”, acrescentou, explicando que agora os recém-formados podem candidatar-se no mesmo dia para começar a dar aulas, não tendo de esperar pelo inicio dos anos letivos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O novo concurso contínuo de docentes permitirá às escolas contratar professores diariamente, acelerando as colocações e dando uma resposta mais rápida à falta de docentes.

As aulas arrancam oficialmente no final desta semana, a 11 de setembro, para os alunos do ensino básico. Já os alunos do ensino secundário começam mais tarde, a 21 de setembro, após o adiamento decidido pelo Governo tendo em conta os problemas registados com o processo de classificação digital dos exames nacionais.

Os problemas com a digitalização e classificação das provas levaram a atrasos na divulgação das notas, a um aumento exponencial de pedidos de reavaliação e à criação de uma época extraordinária de exames, que terminou apenas esta terça-feira.

Perante o aumento de trabalho dos professores, Fernando Alexandre decidiu adiar por alguns dias o arranque do ano letivo dos alunos mais velhos.

Temas

Concurso contínuo docentes
Ministro da Educação
Fernando Alexandre
Contratar professores diariamente
Professores

Leia também

Chega pede audição urgente do diretor da PJ sobre destruição de químicos

André Ventura anunciou que o Chega vai requerer a audição parlamentar urgente do diretor nacional da Polícia Judiciária. O partido quer esclarecer as informações dadas à ministra da Justiça sobre a operação Pacoba, acusando a tutela de mentir para encobrir o ministro da Administração Interna
Chega pede audição urgente do diretor da PJ sobre destruição de químicos

Explosão em central hidroelétrica na Suíça mata dois trabalhadores

Duas pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de uma explosão numa central hidroelétrica em Piotta, no sul da Suíça. As vítimas, dois trabalhadores que ficaram gravemente feridos no acidente, acabaram por morrer. As causas da explosão estão a ser investigadas
Explosão em central hidroelétrica na Suíça mata dois trabalhadores

Criança de 11 anos fica ferida após queda de quatro metros na cascata do Tahiti

Uma criança de 11 anos ficou ferida esta quarta-feira depois de cair de uma altura de quatro a cinco metros na cascata do Tahiti, no Gerês. A vítima foi retirada do local e transportada de helicóptero do INEM para o hospital de Braga
Criança de 11 anos fica ferida após queda de quatro metros na cascata do Tahiti

Mais vistos

Destaques