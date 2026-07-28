terça-feira, 28 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Escola da Maia encerra devido a infestação de pulgas. Câmara aguarda autorização para desinfestar casa apontada como foco

Escola Básica do Paço, em Águas Santas, foi encerrada temporariamente por razões de saúde pública. Autarquia diz que a eliminação definitiva da infestação depende de uma intervenção numa habitação vizinha, que aguarda autorização judicial
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Escola da Maia encerra devido a infestação de pulgas. Câmara aguarda autorização para desinfestar casa apontada como foco

Ratoeira humana no Campo Grande

Relacionados

Praga de pulgas invade rua na Maia e obriga famílias a abandonar as suas casas

A infestação terá começado na casa de uma idosa.
Praga de pulgas invade rua na Maia e obriga famílias a abandonar as suas casas

Pássaros estão a ficar 'viciados' em cigarros. E um estudo diz que ficam mais saudáveis por causa disso

Investigadores da Universidade de Lodz descobriram que chapins-azuis em toda a Europa apanham beatas de cigarros para protegerem as crias de parasitas e há até pássaros que dormem em cinzeiros. É estranho, é real e tem um senão genético que os cientistas ainda estão a avaliar.
Pássaros estão a ficar 'viciados' em cigarros. E um estudo diz que ficam mais saudáveis por causa disso

Fobias: Uma viagem à raiz dos nossos medos

Há quem tenha medo de ratos, de aranhas, de trovoadas ou do número 13. Mas há receios bem mais bizarros, como explica Kate Summerscale n’O Livro das Fobias & Manias. Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, tinha horror a ovos, e Steve Jobs, o fundador da Apple, só usava camisolas sem botões.
Fobias: Uma viagem à raiz dos nossos medos

A Escola Básica do Paço, em Águas Santas, no concelho da Maia, foi encerrada temporariamente devido a uma infestação de pulgas na zona envolvente, anunciou esta terça-feira a Câmara Municipal, que aguarda autorização judicial para intervir numa habitação identificada como o provável foco do problema.

Segundo a autarquia, os cerca de 50 alunos inscritos nas atividades de julho do Programa Educação em Férias foram transferidos para a Escola Básica de Parada, garantindo a continuidade das atividades em condições de segurança.

De acordo com os relatórios do Delegado de Saúde Coordenador, datados de 17 e 20 de julho, existe uma habitação nas imediações da escola considerada "o mais provável foco da infestação", sendo a respetiva desinfestação considerada indispensável para eliminar o problema e evitar novos surtos.

Câmara já realizou várias ações de desinfestação

O município refere que, em articulação com a Autoridade de Saúde, foram realizadas várias ações de desinfestação na via pública, nos espaços exteriores da escola, num dos edifícios escolares e noutras zonas consideradas prioritárias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No entanto, a autarquia sublinha que estas intervenções não serão suficientes enquanto não for possível atuar na habitação identificada como origem mais provável da infestação.

Município aguarda decisão do Ministério Público

A Câmara da Maia explica que a entrada na habitação depende de autorização judicial, devido ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Por esse motivo, a autarquia entregou ao Ministério Público, nos dias 20 e 21 de julho, toda a documentação necessária para que fosse promovida, com caráter de urgência, uma providência cautelar que permita o acesso ao imóvel por parte da Autoridade de Saúde, dos serviços municipais e da empresa responsável pela desinfestação.

Sem resposta até ao momento, o município voltou esta terça-feira a pedir uma intervenção urgente, alertando que a impossibilidade de atuar no alegado foco da infestação compromete a eficácia das operações já realizadas e prolonga o risco para a saúde pública.

Solução temporária para a residente já está preparada

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A autarquia revelou ainda que foi assegurada uma solução de acolhimento temporário para a residente da habitação durante o período necessário à intervenção.

Segundo o município, estão reunidas todas as condições logísticas para que a operação seja executada de imediato, assim que exista autorização judicial.

A Câmara da Maia garante que os serviços municipais estão preparados para avançar com a desinfestação logo que recebam a autorização do tribunal.

Temas

Infestação de pulgas
Escola Básica do Paço
Águas Santas
Câmara da Maia
Encerramento da escola

Leia também

Alunos afundam a Matemática e negativas disparam nas provas do 9º Ano

Os resultados das provas finais pioraram: a média de Matemática caiu para 49 pontos, ditando a maioria de chumbos. A Português, as negativas subiram para 40%.
Alunos afundam a Matemática e negativas disparam nas provas do 9º Ano

Escola da Maia encerra devido a infestação de pulgas. Câmara aguarda autorização para desinfestar casa apontada como foco

Escola Básica do Paço, em Águas Santas, foi encerrada temporariamente por razões de saúde pública. Autarquia diz que a eliminação definitiva da infestação depende de uma intervenção numa habitação vizinha, que aguarda autorização judicial
Escola da Maia encerra devido a infestação de pulgas. Câmara aguarda autorização para desinfestar casa apontada como foco

Milhares de condutores passam por ela todos os dias. É a estrada com mais pontos negros em Portugal

Com o aumento das deslocações durante o período de férias, a segurança nas estradas volta a estar no centro das atenções. Há 40 pontos negros identificados nas estradas portuguesas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), onde se concentram alguns dos locais com maior risco de acidentes graves.
Milhares de condutores passam por ela todos os dias. É a estrada com mais pontos negros em Portugal

Mais vistos

Destaques