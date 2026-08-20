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Era amigo da família e aliciou criança com gomas. Homem de 68 anos detido por abusar sexualmente de menina de 10 anos

A criança acabou por relatar o sucedido ao seu familiar, que apresentou denúncia na Polícia Judiciária.
Redação
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Era amigo da família e aliciou criança com gomas. Homem de 68 anos detido por abusar sexualmente de menina de 10 anos

Principal suspeito da morte de turista português na Albânia era segurança na praia onde ocorreu o homicídio

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Um homem de 68 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, por fortes suspeitas de um crime de abuso sexual de crianças contra uma menina de 10 anos. 

Tudo aconteceu no passado dia 17 de agosto. O suspeito terá aproveitado a confiança que a família tinha em si, considerando-o um “amigo de família”, para aliciar a criança até à sua casa, onde prometeu dar-lhe gomas.

“Chegados à habitação, e estando ambos a sós, o suspeito atraiu a criança até ao seu quarto, alegando que iria fazer-lhe uma massagem”, pode ler-se no comunicado das autoridades.

Já no quarto, obrigou a vítima a “vários atos sexuais de relevo”.

Foi a menor que contou o sucedido a um familiar, que rapidamente apresentou a denúncia na PJ. Após as diligências necessárias, as autoridades reuniram elementos suficientes que comprovaram o crime, procedendo à detenção do suspeito. 

O arguido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para posterior aplicação das medidas de coação adequadas.

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A criança acabou por relatar o sucedido ao seu familiar, que apresentou denúncia na Polícia Judiciária, tendo, de imediato, sido desenvolvidas as competentes diligências de investigação que possibilitaram a recolha de relevantes e robustos elementos probatórios.

O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O processo está a ser conduzido pelo Ministério Público de Portimão.

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Crimes sexuais
Abuso sexual infantil
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Portimão

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