Época especial dos exames começa esta quinta-feira. Mais de 43 mil alunos podem repetir provas

A nova oportunidade foi criada na sequência das falhas na classificação eletrónica dos exames e está aberta aos alunos elegíveis para a 2.ª fase, tenham ou não realizado as provas em julho. Português é a disciplina com mais inscritos.

Mais de 43 mil alunos estão inscritos na época especial dos exames do ensino secundário, que começa esta quinta-feira e decorre até terça-feira. A nova oportunidade abrange todos os estudantes elegíveis para a 2.ª fase, independentemente de terem ou não realizado as provas em julho.

A medida foi criada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) na sequência das dificuldades técnicas verificadas no processo de classificação eletrónica dos exames. As falhas impediram alguns alunos de conhecer atempadamente as notas e poderão ter condicionado a inscrição, a realização ou a preparação das provas da 2.ª fase.

Para os estudantes que pretendam candidatar-se à segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, há ainda uma garantia importante: será considerada a melhor classificação obtida entre a prova realizada na 2.ª fase, em julho, e a prova da época especial.

Português é a disciplina com mais inscritos

Entre as várias disciplinas disponíveis, Português é a que reúne mais inscrições, com 9.403 alunos.

Segue-se Matemática A, com 8.324 inscritos, e Física e Química A, com 6.674.

A realização das provas distribui-se pelos vários dias da época especial, que termina na próxima terça-feira.

Esta quinta-feira, às 09h30, realizam-se os exames de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna do 12.º ano.

Para os alunos do 11.º ano, também às 09h30, decorre a prova de Literatura Portuguesa. Às 14h00 realizam-se os exames de Latim, Economia A e História da Cultura e das Artes.

Nova oportunidade depois das falhas nos exames

A época especial foi criada especificamente para responder aos problemas técnicos registados no processo de classificação eletrónica dos exames nacionais.

Segundo o MECI, essas dificuldades fizeram com que alguns estudantes não tivessem acesso às suas classificações dentro do prazo previsto. A situação poderá ter tido impacto na decisão de alguns alunos relativamente à inscrição ou realização das provas da 2.ª fase, bem como na preparação para os exames.

Por esse motivo, a nova época permite que os alunos elegíveis para a 2.ª fase realizem as provas, mesmo que já tenham feito os exames correspondentes em julho.

A classificação obtida na época especial não prejudicará quem tenha conseguido uma nota superior anteriormente, uma vez que, para efeitos da candidatura à segunda fase de acesso ao ensino superior, será considerada a melhor classificação entre as duas provas.

6.639 vagas na segunda fase de acesso ao superior

A época especial decorre em paralelo com o processo de candidatura à segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

Esta segunda fase disponibiliza 6.639 vagas.

As candidaturas decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro, estando a publicação dos resultados prevista para 30 de setembro.

Para os alunos que realizarem exames nesta época especial e pretendam utilizar essas classificações na candidatura, a possibilidade de beneficiar da melhor nota entre as duas provas poderá ser determinante para o acesso ao curso pretendido.