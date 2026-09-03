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Época especial dos exames começa esta quinta-feira. Mais de 43 mil alunos podem repetir provas

A nova oportunidade foi criada na sequência das falhas na classificação eletrónica dos exames e está aberta aos alunos elegíveis para a 2.ª fase, tenham ou não realizado as provas em julho. Português é a disciplina com mais inscritos.
Redação
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Época especial dos exames começa esta quinta-feira. Mais de 43 mil alunos podem repetir provas
Diana Tinoco

Mulher do mayor de Nova Iorque em Portugal para participar em retiro islâmico por mais de 4.500 dólares

Mais de 43 mil alunos estão inscritos na época especial dos exames do ensino secundário, que começa esta quinta-feira e decorre até terça-feira. A nova oportunidade abrange todos os estudantes elegíveis para a 2.ª fase, independentemente de terem ou não realizado as provas em julho.

A medida foi criada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) na sequência das dificuldades técnicas verificadas no processo de classificação eletrónica dos exames. As falhas impediram alguns alunos de conhecer atempadamente as notas e poderão ter condicionado a inscrição, a realização ou a preparação das provas da 2.ª fase.

Para os estudantes que pretendam candidatar-se à segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, há ainda uma garantia importante: será considerada a melhor classificação obtida entre a prova realizada na 2.ª fase, em julho, e a prova da época especial.

Português é a disciplina com mais inscritos

Entre as várias disciplinas disponíveis, Português é a que reúne mais inscrições, com 9.403 alunos.

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Segue-se Matemática A, com 8.324 inscritos, e Física e Química A, com 6.674.

A realização das provas distribui-se pelos vários dias da época especial, que termina na próxima terça-feira.

Esta quinta-feira, às 09h30, realizam-se os exames de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna do 12.º ano.

Para os alunos do 11.º ano, também às 09h30, decorre a prova de Literatura Portuguesa. Às 14h00 realizam-se os exames de Latim, Economia A e História da Cultura e das Artes.

Nova oportunidade depois das falhas nos exames

A época especial foi criada especificamente para responder aos problemas técnicos registados no processo de classificação eletrónica dos exames nacionais.

Segundo o MECI, essas dificuldades fizeram com que alguns estudantes não tivessem acesso às suas classificações dentro do prazo previsto. A situação poderá ter tido impacto na decisão de alguns alunos relativamente à inscrição ou realização das provas da 2.ª fase, bem como na preparação para os exames.

Por esse motivo, a nova época permite que os alunos elegíveis para a 2.ª fase realizem as provas, mesmo que já tenham feito os exames correspondentes em julho.

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A classificação obtida na época especial não prejudicará quem tenha conseguido uma nota superior anteriormente, uma vez que, para efeitos da candidatura à segunda fase de acesso ao ensino superior, será considerada a melhor classificação entre as duas provas.

6.639 vagas na segunda fase de acesso ao superior

A época especial decorre em paralelo com o processo de candidatura à segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

Esta segunda fase disponibiliza 6.639 vagas.

As candidaturas decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro, estando a publicação dos resultados prevista para 30 de setembro.

Para os alunos que realizarem exames nesta época especial e pretendam utilizar essas classificações na candidatura, a possibilidade de beneficiar da melhor nota entre as duas provas poderá ser determinante para o acesso ao curso pretendido.

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