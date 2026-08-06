Entraram sem arrombar a porta e assalto rendeu mais de meio milhão de euros numa habitação em Lisboa

Dinheiro, ouro, joias e artigos de luxo foram levados de uma habitação no Parque das Nações. Os autores do furto continuam por identificar.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar um furto de elevado valor ocorrido esta quarta-feira numa habitação na zona do Parque das Nações, em Lisboa, de onde desapareceram bens avaliados em mais de 560 mil euros.

Entre o material roubado encontram-se cerca de 60 mil euros em numerário, peças de ouro e joias avaliadas em aproximadamente 500 mil euros, além de várias malas de luxo, cujo valor ainda não foi contabilizado, segundo avança o Correio da Manhã.

Crime terá sido cometido sem recurso à força

Um dos aspetos que mais chamou a atenção é o facto de a habitação não apresentar quaisquer sinais de arrombamento.

Os suspeitos terão conseguido entrar no imóvel através de um método que lhes permitiu abrir a porta sem provocar danos, hipótese que está agora a ser analisada pelas autoridades como o "método da chave falsa", de acordo com o mesmo jornal.

Proprietários não estavam em casa

Quando o furto aconteceu, a residência encontrava-se vazia, o que pode ter facilitado a ação dos indíviduos.

Os suspeitos encontram-se em fuga, não havendo detenções até ao momento.

O que é o método da chave falsa?

Consiste na utilização de chaves adulteradas, duplicadas ou de ferramentas específicas que permitem abrir fechaduras sem provocar danos visíveis. Por não deixar sinais evidentes de arrombamento, este tipo de técnica pode dificultar a deteção imediata do crime e obrigar a uma análise mais detalhada por parte das autoridades durante a investigação.