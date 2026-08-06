Ensino Superior: candidaturas para a primeira fase terminam hoje e há mais inscritos que em 2025

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Termina esta quinta-feira, 6 de agosto, o prazo para apresentação de candidaturas à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, depois de um processo marcado por constrangimentos relacionados com a divulgação das notas dos exames nacionais.
De acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), o número de candidaturas submetidas até ao momento já supera o registado na mesma altura do ano passado. Esta terça-feira foram contabilizados quase 55 mil inscritos, ultrapassando o total de 49.595 inscritos na primeira fase do concurso do ano passado.
Processo ficou marcado por atrasos
O arranque das candidaturas foi condicionado pelos problemas verificados na classificação dos exames nacionais, que atrasaram a emissão das fichas ENES, documento indispensável para formalizar a candidatura ao ensino superior.
Nos primeiros dias, o número de candidaturas ficou bastante abaixo do registado em 2025, mas a tendência inverteu-se à medida que os estudantes foram recebendo a documentação necessária para concluir o processo.
Mais de 20 mil pedidos de reapreciação
Os alunos terão três dias para submeter a candidatura à primeira fase do concurso de acesso ao Ensino Superior, após a divulgação dos resultados das reapreciações, que acontece esta sexta-feira, dia 7 de agosto.
Os resultados das colocações deverão ser divulgados a 23 de agosto, seguindo-se o período de matrículas nas instituições de ensino superior.
Segunda fase arranca no final de agosto
Após a divulgação dos resultados da primeira fase, a segunda fase de candidaturas decorrerá entre 24 de agosto e 20 de setembro, estando ainda prevista uma terceira fase entre 22 e 24 de setembro, destinada às vagas que permaneçam disponíveis.
A DGES recomenda que os estudantes submetam a candidatura antes do encerramento do prazo, evitando eventuais constrangimentos de acesso à plataforma nas últimas horas.