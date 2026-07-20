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Ensino Superior 2026: candidaturas abrem hoje após polémica com exames nacionais. Saiba o que muda para os alunos

Começa esta segunda-feira a primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. Depois dos atrasos na divulgação das notas dos exames nacionais, o Governo garante que nenhum aluno será prejudicado e quem pedir reapreciação poderá ainda alterar a candidatura.
Redação/Lusa
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Ensino Superior 2026: candidaturas abrem hoje após polémica com exames nacionais. Saiba o que muda para os alunos
Diana Tinoco

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O concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca hoje, com mais de 56 mil vagas, numa altura em que os alunos já deverão conhecer todas as classificações dos exames nacionais, após os atrasos na divulgação das pautas.

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) decorre até 06 de agosto, no ‘site’ da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), e os resultados serão divulgados em 23 de agosto.

Para o próximo ano letivo, as universidades e institutos politécnicos disponibilizaram 56.790 vagas (mais 834 face ao ano passado) através do regime geral de acesso.

No dia em que arranca a primeira fase do concurso, todos os alunos finalistas do ensino secundário já deverão conhecer os resultados obtidos nos exames nacionais, após resolvidos os problemas que inviabilizaram a divulgação de algumas notas.

As pautas dos mais de 300 mil exames nacionais começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas inicialmente sem todas as classificações, devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

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Entre as cerca de 1.400 provas que, na sexta-feira, surgiram identificadas na pauta com “suspenso”, as desconformidades resultaram, por exemplo, de exames enviados tardiamente pelas escolas, folhas de resposta incompletas ou informações em falta.

O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) informou, no sábado à noite, que enviaria às escolas as pautas completas para publicação a partir de domingo.

“Nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior por motivos não imputáveis ao próprio”, garantiu, entretanto, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Depois de terem acesso à cópia dos respetivos exames, que será enviada pelas escolas, os alunos poderão pedir a reapreciação da prova, devendo formalizar o pedido até dois dias úteis após o período de consulta.

Os resultados dos processos de reapreciação só serão publicados a 07 de agosto, mas os alunos poderão utilizar essa classificação na primeira fase do CNAES, dispondo de três dias para alterar a candidatura ou apresentar uma nova, caso só então reúnam as condições necessárias.

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Hoje termina também o prazo de inscrição para a segunda fase dos exames nacionais, que começa na terça-feira com a prova de Português.

Os alunos que queiram ir a exame na segunda fase devem inscrever-se na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames, disponível em jnepiepe.dge.mec.pt.

Este foi o primeiro ano em que os exames nacionais do ensino secundário, realizados por cerca de 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital.

O processo, contudo, registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a rever o calendário inicialmente previsto.

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