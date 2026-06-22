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Enfermeira acusada pelo MP de peculato por se apropriar de dinheiro de utente vulnerável

A quantia em causa ronda os oito mil euros.
Redação
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Enfermeira acusada pelo MP de peculato por se apropriar de dinheiro de utente vulnerável

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Uma enfermeira está a ser acusada pelo Ministério Público (MP) por se ter apropriado de cerca de oito mil euros pertencentes a um doente, de 85 anos, que estava internado na instituição, muito debilitado e diagnosticado com doença de Hansen, também conhecida como lepra.

O caso remonta a 2019, em que a profissional de saúde exercia funções como enfermeira-chefe no Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro (CMRRC) – Rovisco Pais, na Tocha, no concelho de Cantanhede, e estaria responsável pelo levantamento mensal da reforma do utente, segundo o Correio da Manhã.

Após o levantamento, parte do dinheiro seria para despesas do doente e a outra parte deveria "ser entregue aos serviços financeiros da instituição para registo e gestão." No entanto, entre março de 2020 e setembro de 2021, os pagamentos não estavam a ser realizados, o que levantou suspeitas.

As suspeitas surgiram após a análise das contas e dos registos bancários associados ao utente, levando à abertura de um inquérito que culminou com a acusação formal da profissional de saúde.

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A arguida, de 64 anos e residente na Figueira da Foz, é acusada da prática de um crime de peculato , apesar de ter devolvido parte do montante, em quatro vezes.

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