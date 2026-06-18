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Encontrados dois corpos em avançado estado de decomposição numa habitação na Trofa

A investigação continua para apurar as circunstâncias das mortes.
Redação
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Encontrados dois corpos em avançado estado de decomposição numa habitação na Trofa

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Os corpos de duas mulheres foram encontrados esta quinta-feira dentro de uma habitação na Trofa, Porto.

Os Bombeiros Voluntários locais informaram a agência Lusa de que o alerta foi dado por volta das 10h30 desta quinta-feira, pela Polícia Judiciária que necessitava de "abrir a porta de uma habitação".

Os cadáveres estariam com "sinais de decomposição" em estado avançado. A investigação continua para apurar as circunstâncias das mortes.

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Trofa
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Corpos com sinais de decomposição
Investigação Polícia Judiciária

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