Encontrado corpo do jovem de 23 anos desaparecido no rio Minho. Buscas terminam três dias depois

O corpo foi encontrado cerca das 8h30 "a boiar na água em frente à freguesia de Seixas, já foi reconhecido e atestado o óbito no local", segundo confirmou Fernando Vieira Pereira, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Caminha.

O corpo do jovem de 23 anos que estava desaparecido desde domingo nas águas do rio Minho, em Caminha, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, pondo fim a três dias de intensas operações de busca.

O corpo foi encontrado cerca das 8h30 "a boiar na água em frente à freguesia de Seixas, já foi reconhecido e atestado o óbito no local", segundo confirmou Fernando Vieira Pereira, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Caminha.

"Estávamos no cais a preparar para fazer o briefing [para retomar as buscas] e o corpo foi avistado por mim e pelo sub-oficial da Comandância Naval do Minho que estava comigo.", detalhou o comandante, em declarações ao Jornal de Notícias.

Desapareceu enquanto nadava com amigos

O jovem encontrava-se com um grupo de amigos quando terá sido surpreendido pela força da corrente.

De acordo com as autoridades, cinco rapazes e uma rapariga estavam a passar o fim de semana na região. Quando entraram na água, apenas cinco conseguiram regressar à margem.

Três dias de buscas intensas

Desde o desaparecimento, as operações mobilizaram dezenas de operacionais portugueses e espanhóis.

Nas buscas participaram elementos da Polícia Marítima, da Marinha Portuguesa, dos Bombeiros Voluntários de Caminha e Vila Nova de Cerveira, dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, da GNR, da Guardia Civil, equipas de mergulho, drones e embarcações de superfície. Em diferentes momentos foi também acionada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa para apoiar os trabalhos.

As equipas concentraram as operações no espelho de água, nas margens e na zona subaquática próxima do último local onde o jovem foi visto.