quarta-feira, 22 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Encontrado corpo do jovem de 23 anos desaparecido no rio Minho. Buscas terminam três dias depois

O corpo foi encontrado cerca das 8h30 "a boiar na água em frente à freguesia de Seixas, já foi reconhecido e atestado o óbito no local", segundo confirmou Fernando Vieira Pereira, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Caminha.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Encontrado corpo do jovem de 23 anos desaparecido no rio Minho. Buscas terminam três dias depois

Viajaram do Brasil para matar ex-namorado da filha. Casal e alegado assassino contratado foram detidos quando tentava fugir de Portugal

Relacionados

Jovem desaparece no rio Minho. Equipas portuguesas e espanholas unem esforços nas buscas

Entrou no rio para nadar, mas os amigos perderam-no de vista, devido à força da corrente. O alerta foi dado cerca das 13h40.
Jovem desaparece no rio Minho. Equipas portuguesas e espanholas unem esforços nas buscas

Jovem de 23 anos continua desaparecido no rio Minho. Buscas foram retomadas entre Caminha e Lanhelas

Desapareceu no domingo depois de entrar na água com quatro amigos e ter sido arrastado pela corrente. As operações de busca envolvem meios portugueses e espanhóis.
Jovem de 23 anos continua desaparecido no rio Minho. Buscas foram retomadas entre Caminha e Lanhelas

O corpo do jovem de 23 anos que estava desaparecido desde domingo nas águas do rio Minho, em Caminha, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, pondo fim a três dias de intensas operações de busca.

O corpo foi encontrado cerca das 8h30 "a boiar na água em frente à freguesia de Seixas, já foi reconhecido e atestado o óbito no local", segundo confirmou Fernando Vieira Pereira, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Caminha.

"Estávamos no cais a preparar para fazer o briefing [para retomar as buscas] e o corpo foi avistado por mim e pelo sub-oficial da Comandância Naval do Minho que estava comigo.", detalhou o comandante, em declarações ao Jornal de Notícias.

Desapareceu enquanto nadava com amigos

O jovem encontrava-se com um grupo de amigos quando terá sido surpreendido pela força da corrente.

De acordo com as autoridades, cinco rapazes e uma rapariga estavam a passar o fim de semana na região. Quando entraram na água, apenas cinco conseguiram regressar à margem.

Três dias de buscas intensas

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Desde o desaparecimento, as operações mobilizaram dezenas de operacionais portugueses e espanhóis.

Nas buscas participaram elementos da Polícia Marítima, da Marinha Portuguesa, dos Bombeiros Voluntários de Caminha e Vila Nova de Cerveira, dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, da GNR, da Guardia Civil, equipas de mergulho, drones e embarcações de superfície. Em diferentes momentos foi também acionada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa para apoiar os trabalhos.

As equipas concentraram as operações no espelho de água, nas margens e na zona subaquática próxima do último local onde o jovem foi visto.

Temas

Caminha
Rio Minho
Jovem Desaparecido
Corpo
Operação de Buscas

Leia também

Cabaz alimentar tem maior descida do ano e fica 5,17 euros mais barato numa semana

O cabaz alimentar de 63 bens essenciais monitorizado pela DECO Proteste caiu 5,17 euros entre 15 e 22 de julho, para 251,29 euros, naquela que é a maior descida semanal desde o início do ano. Apesar da redução, o mesmo conjunto de produtos custa mais 11,34 euros do que há um ano e mais 63,59 euros do que no início de 2022. Entre os produtos que mais subiram na última semana estão os brócolos, o café torrado moído e o pão de forma sem côdea
Cabaz alimentar tem maior descida do ano e fica 5,17 euros mais barato numa semana

Verão aumenta risco de crianças se perderem. PSP já entregou 70 mil pulseiras este ano

A PSP entregou mais de 70 mil pulseiras no primeiro semestre de 2026 através do programa "Estou Aqui! Crianças", que permite identificar menores que se percam temporariamente das famílias. Desde 2012, a iniciativa já atribuiu mais de 769.900 pulseiras e ajudou a reencontrar 65 crianças. A PSP reforça o apelo à adesão durante o verão, quando aumenta a concentração de famílias em praias, festivais e outros espaços públicos
Verão aumenta risco de crianças se perderem. PSP já entregou 70 mil pulseiras este ano

Oferta de casas para arrendar cai 22% em Portugal. Porto e Coimbra registam as maiores quebras

A oferta de casas para arrendar em Portugal caiu 22% no segundo trimestre, para 40.716 imóveis, face ao mesmo período de 2025. Coimbra (-58%) e Porto (-52%) registaram as maiores quebras entre as capitais de distrito, enquanto Lisboa teve uma redução de 27%. Em sentido contrário, Funchal (+58%) e Viana do Castelo (+57%) destacaram-se pelo aumento da oferta. Os dados do Idealista mostram que a escassez de casas para arrendamento continua especialmente concentrada nos grandes centros urbanos, onde a pressão sobre as famílias permanece mais elevada
Oferta de casas para arrendar cai 22% em Portugal. Porto e Coimbra registam as maiores quebras

Mais vistos

Destaques