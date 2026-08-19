Encontrado corpo de mergulhador de 28 anos que desapareceu durante trabalhos na Lisnave

Corpo do homem, de 28 anos, foi localizado durante as operações de busca no estuário do Sado. Ministério Público e Delegado de Saúde foram chamados ao local.

O corpo do mergulhador profissional de 28 anos que desapareceu esta quarta-feira durante trabalhos num navio atracado na Lisnave, em Setúbal, foi encontrado ao início da tarde, avança a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

O corpo foi localizado durante as operações de busca coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Setúbal. O corpo foi detetado por elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas (GMF-OPS) da Polícia Marítima.

O homem encontrava-se a realizar trabalhos na chamada caixa de mar de um navio mercante, atracado nas instalações da Lisnave quando desapareceu durante a manhã.

Ministério Público chamado ao local

Após a localização do corpo, foram contactados o Delegado de Saúde e o Ministério Público para que fossem realizadas as diligências necessárias no local.

Até ao momento, não foram divulgadas as circunstâncias que terão levado ao desaparecimento do mergulhador.

Familiares recebem apoio psicológico

A Polícia Marítima e o INEM ativaram os respetivos gabinetes de psicologia para prestar apoio aos familiares da vítima.