Encontrado corpo de jovem de 23 anos desaparecido em Albufeira há quase uma semana

A vítima é um turista de 23 anos, de nacionalidade britânica, que se encontrava acompanhado de um amigo de 19, também britânico.

O corpo do homem desaparecido no mar em Albufeira desde o dia 11 de junho foi encontrado na tarde de terça-feira na zona da Quinta da Orada.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima é um turista de 23 anos, de nacionalidade britânica, que se encontrava acompanhado de um amigo de 19, também britânico. Os dois estariam no mar quando foram surpreendidos pela ondulação.

O jovem de 19 anos conseguiu sair da água sozinho, tendo partido dele o alerta às autoridades.

A embaixada britânica já está informada do caso e os familiares da vítima estão a receber apoio psicológico.