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Encontrado corpo de jovem de 23 anos desaparecido em Albufeira há quase uma semana

A vítima é um turista de 23 anos, de nacionalidade britânica, que se encontrava acompanhado de um amigo de 19, também britânico.
Redação
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De acordo com o Correio da Manhã, a vítima é um turista de 23 anos, de nacionalidade britânica, que se encontrava acompanhado de um amigo de 19, também britânico. Os dois estariam no mar quando foram surpreendidos pela ondulação.

O jovem de 19 anos conseguiu sair da água sozinho, tendo partido dele o alerta às autoridades.

A embaixada britânica já está informada do caso e os familiares da vítima estão a receber apoio psicológico.

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