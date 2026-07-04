Encontrado corpo de jovem de 20 anos desaparecido após entrar na água na zona ribeirinha em Vila Franca de Xira

O alerta foi dado por volta das 8h45 desta manhã, altura em que a Polícia Marítima iniciou as buscas.

O corpo de um jovem com cerca de 20 anos foi encontrado na zona ribeirinha no concelho de Vila France de Xira, onde tinha desaparecido após alegadamente ter entrado na água naquela zona.

O alerta foi dado por volta das 8h45 desta manhã, altura em que a Polícia Marítima iniciou as buscas.

O corpo foi detetado pelos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, que o transportaram para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa. O óbito foi declarado no local, de acordo com o Correio da Manhã.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, além de elementos da Capitania do Porto de Lisboa, do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima, da PSP e do INEM.