Encontrada morta. Companheiro da mulher deu o alerta, mas sinais de violência levam a investigação da PJ

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Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrada morta, na tarde de quarta-feira, na habitação onde residia com o companheiro, na zona de Campanhã, no Porto.
Segundo avança o Jornal de Notícias, foi o companheiro da vítima quem alertou a PSP, pouco depois da hora de almoço, indicando que tinha encontrado a mulher já sem vida.
Indícios de violência motivaram intervenção da Polícia Judiciária
Aos agentes da PSP, o homem explicou que a última vez que tinha estado com a companheira foi durante a noite anterior e que só ao início da tarde se apercebeu de que esta estava morta.
Contudo, durante a primeira avaliação efetuada no local, os polícias detetaram indícios de violência no corpo da vítima. Perante esses elementos, a Polícia Judiciária foi chamada a assumir a investigação.
A brigada de homicídios permaneceu no local a realizar diligências para apurar as circunstâncias da morte e esclarecer o que aconteceu.
Vítima tinha apresentado queixa por violência doméstica
A mulher tinha apresentado anteriormente uma queixa por violência doméstica, mas o processo acabou por ser arquivado.
A investigação prossegue agora sob a coordenação da Polícia Judiciária, que procura determinar a origem das lesões e as circunstâncias em que ocorreu a morte.