Empresa portuguesa no centro de investigação do FBI sobre helicópteros destinados ao Irão

Investigação norte-americana envolve uma empresa sediada em Portugal, um helicóptero de quase quatro milhões de euros e um motor de mais de 200 mil dólares. Documentos analisados pelo Público apontam ainda para ligações a empresários e intermediários em vários países.

Uma empresa portuguesa surge no centro de uma investigação do FBI a uma alegada rede internacional criada para adquirir helicópteros e componentes aeronáuticos para o Irão. A Business United Unipessoal, Lda., com sede em Portugal e detida pelo empresário António Filipe Fortio Mira, aparece nos documentos analisados pelas autoridades norte-americanas como intermediária em várias operações que passaram por diferentes países.

A investigação, integrada num processo civil de perda apresentado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, envolve transações realizadas entre Portugal, Irão, Uruguai, Alemanha, Suécia, Turquia e Estados Unidos. No centro do caso está a tentativa de aquisição de material aeronáutico que, segundo as autoridades norte-americanas, teria como destino final uma empresa iraniana ligada à manutenção e modernização de helicópteros utilizados pela estrutura militar do país.

Um motor de 209 mil dólares

Um dos episódios que permitiu aos investigadores seguir o rasto da alegada rede envolve um motor de helicóptero avaliado em 209.900 dólares, cerca de 180 mil euros.

O equipamento era procurado para a Pasargad Helicopter Company (PHC), uma empresa iraniana que, segundo o Departamento do Tesouro norte-americano, funcionava como intermediária na obtenção de aeronaves e peças para a Iran Helicopter Support and Renewal Company, conhecida como PANHA.

Para concretizar a operação, a compra seria formalmente realizada através da Business United. A empresa norte-americana Cobra International, sediada em Nova Jérsia, entrou no negócio através de um corretor indiano.

Segundo os documentos citados na investigação e de acordo com a Executive Digest, a empresa portuguesa chegou a transferir 209.900 dólares em dois pagamentos para financiar a aquisição do motor. O negócio acabou, contudo, por não se concretizar devido a problemas alfandegários que impediram a saída do equipamento da China. O motor acabaria por ser entregue às autoridades norte-americanas e ficou sob custódia do United States Marshals Service.

Um helicóptero de quase quatro milhões de euros

O caso não se limita ao motor.

Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, a Business United terá trabalhado diretamente com Mehdi Shirazi Shayesteh, diretor executivo da PHC, na aquisição de um helicóptero de origem norte-americana avaliado em quase quatro milhões de euros.

A aeronave terá sido comprada pela empresa portuguesa antes de passar por outra entidade e chegar à PHC, num percurso que, de acordo com os investigadores, permitia afastar o comprador iraniano da aquisição original.

O próprio António Mira foi ouvido pelo FBI em março de 2024. Segundo os documentos analisados pelo Público, o empresário afirmou que Amirhossein Salimi lhe pediu ajuda para adquirir o helicóptero através da Business United e que recebeu 10 mil euros pela operação.

Mira terá ainda declarado que deixou de controlar a empresa depois de concluído esse negócio. Contudo, a documentação analisada não esclarece de que forma essa alegada mudança de controlo ocorreu.

A empresa portuguesa continuou a aparecer nas operações

Apesar da versão apresentada por António Mira, os investigadores encontraram referências posteriores à Business United em operações relacionadas com material aeronáutico.

Em março de 2022, por exemplo, a Pasargad Helicopter Company recebeu uma comunicação associada à empresa portuguesa, acompanhada de uma carta que confirmava a receção de 37 mil euros relativos à compra de uma válvula utilizada num motor aeronáutico.

Segundo os documentos citados pelo Público, a mensagem terá sido enviada a partir de um endereço IP localizado no Irão. António Mira negou ao FBI ter utilizado aquela conta ou enviado as mensagens.

Outras operações envolveram peças para helicópteros Airbus, que eram adquiridas através de empresas ocidentais e posteriormente encaminhadas para intermediários antes de chegarem ao alegado destinatário final.

O nome de Miguel Frasquilho também surge nos documentos

A investigação menciona ainda uma ligação empresarial entre António Mira e Miguel Frasquilho, antigo chairman da TAP e antigo presidente da AICEP.

Segundo os documentos analisados pelo Público, Frasquilho surge associado à consultora onde António Mira era apresentado como "partner".

Contactado pelo jornal, Frasquilho rejeitou qualquer envolvimento nas operações relacionadas com helicópteros ou componentes aeronáuticos. Segundo a sua explicação, a intervenção de Mira estaria limitada a contactos institucionais, incluindo reuniões com câmaras de comércio e contactos com embaixadas portuguesas.

EUA já tinham sancionado a empresa portuguesa

A investigação agora conhecida surge na sequência de uma decisão tomada pelas autoridades norte-americanas em outubro de 2025.

A Office of Foreign Assets Control (OFAC), do Departamento do Tesouro dos EUA, incluiu a Business United e António Filipe Fortio Mira numa lista de sanções relacionada com redes de aquisição de equipamentos para o aparelho militar iraniano.

Washington afirmou então que a empresa portuguesa tinha vendido ou tentado vender peças de helicóptero à PHC e que, em colaboração com Shayesteh, tinha adquirido o helicóptero de origem norte-americana avaliado em quase quatro milhões de euros.

As sanções bloqueiam os bens abrangidos pela jurisdição norte-americana e impedem, em regra, cidadãos e empresas dos Estados Unidos de realizar transações com as entidades sancionadas.