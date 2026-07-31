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Elevador da Glória. Governo veio esclarecer que todas as autópsias foram concluídas após questões levantadas numa reunião da câmara

O Ministério da Justiça reagiu às dúvidas levantadas na Câmara Municipal de Lisboa e garante que todas as autópsias às 16 vítimas mortais do acidente do elevador da Glória foram realizadas nas primeiras 24 horas, estando os respetivos relatórios concluídos.
Redação
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Elevador da Glória. Governo veio esclarecer que todas as autópsias foram concluídas após questões levantadas numa reunião da câmara
AFP

Exclusivo: "Não tenho papéis nenhuns". Empreiteiro amigo de Luís Neves diz que foi tudo de boca

Quase 11 meses após o descarrilamento que provocou 16 mortos em Lisboa, o Ministério da Justiça assegura que não existem autópsias pendentes. A polémica surgiu depois de um vereador do PS ter levantado dúvidas sobre a conclusão dos exames médico-legais.

Em declarações à agência Lusa, o ministério assegurou que "não existem quaisquer autópsias por realizar", acrescentando que "as autópsias foram todas realizadas em 24 horas e que todos os relatórios foram concluídos. Foram 16 casos".

Dúvidas levantadas na Câmara de Lisboa

A controvérsia surgiu na reunião pública da Câmara Municipal de Lisboa, realizada na quarta-feira, quando o vereador socialista Pedro Anastácio questionou o executivo sobre alegadas autópsias ainda por concluir relativamente às vítimas mortais do acidente ocorrido a 3 de setembro de 2025.

Segundo o vereador, numa reunião realizada em junho com a administração da Carris terá sido referido que existiam exames médico-legais ainda pendentes, alegadamente por responsabilidade do Ministério Público.

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Contudo, o Ministério da Justiça rejeitou essa versão e considerou que "a informação incorreta divulgada lesa a credibilidade, a idoneidade e o profissionalismo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses [...] e contribui para minar a confiança dos cidadãos nas instituições".

Indemnizações continuam em diferentes fases

Na mesma reunião camarária, Pedro Anastácio pediu também esclarecimentos sobre o estado dos processos de indemnização das vítimas e respetivas famílias.

Em resposta à Lusa, a seguradora Fidelidade confirmou que os 40 processos relacionados com vítimas do acidente se encontram em diferentes fases de regularização. Segundo a empresa, em alguns casos já foram celebrados acordos indemnizatórios, enquanto outros aguardam documentação necessária ou a estabilização clínica das vítimas para avaliação definitiva das incapacidades e cálculo das compensações.

A seguradora garantiu ainda que continuará a acompanhar vítimas e familiares e assegurou o cumprimento integral das responsabilidades decorrentes do acidente.

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Tragédia provocou 16 mortos

O descarrilamento do elevador da Glória ocorreu a 3 de setembro de 2025 e provocou 16 mortos e mais de duas dezenas de feridos, entre portugueses e cidadãos estrangeiros de várias nacionalidades.

A investigação ao acidente e os processos indemnizatórios continuam em curso.

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