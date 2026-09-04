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Eduardo Vítor Rodrigues absolvido dos crimes de prevaricação e peculato

Ex-presidente da Câmara de Gaia estava acusado de usar dinheiro do município para comprar bilhetes para jogos de futebol. Tribunal absolveu também os restantes dois arguidos do processo.
SOL/Lusa
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Eduardo Vítor Rodrigues absolvido dos crimes de prevaricação e peculato

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Eduardo Vítor Rodrigues foi absolvido dos crimes de prevaricação e peculato de que estava acusado num processo relacionado com a alegada utilização de dinheiro da Câmara de Vila Nova de Gaia para a compra de bilhetes para assistir a jogos de futebol.

O tribunal decidiu igualmente absolver Patrocínio Azevedo, antigo vice-presidente da autarquia, e a então secretária da presidência, que respondiam em coautoria por crimes de peculato e falsificação de documentos.

Processo envolvia bilhetes para jogos de futebol

O caso tinha como centro a alegada utilização de verbas municipais para adquirir bilhetes destinados a jogos de futebol. Eduardo Vítor Rodrigues respondia por prevaricação e peculato, enquanto os outros dois arguidos estavam acusados de peculato e falsificação de documentos.

A decisão conhecida esta sexta-feira determina a absolvição dos três arguidos.

Eduardo Vítor Rodrigues liderou a Câmara de Vila Nova de Gaia durante 12 anos, antes de abandonar o cargo em junho de 2025.

Ex-autarca deixou Câmara de Gaia em 2025

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A saída da presidência da autarquia aconteceu depois de Eduardo Vítor Rodrigues ter sido condenado à perda de mandato por ter utilizado, para fins pessoais, um veículo elétrico pertencente ao município.

Essa condenação foi distinta do processo agora concluído com a absolvição dos três arguidos.

O antigo presidente da Câmara de Gaia terminou assim um percurso de 12 anos à frente do município, cargo que ocupava desde 2013.

Temas

Justiça
Absolvido
Tribunal
Eduardo Vítor Rodrigues
Câmara de Vila Nova de Gaia

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