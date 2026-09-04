Eduardo Vítor Rodrigues absolvido dos crimes de prevaricação e peculato

Relacionados
Presidente da Câmara de Gaia renuncia ao mandato de presidente da Câmara de Gaia em junho
Eduardo Vítor Rodrigues foi absolvido dos crimes de prevaricação e peculato de que estava acusado num processo relacionado com a alegada utilização de dinheiro da Câmara de Vila Nova de Gaia para a compra de bilhetes para assistir a jogos de futebol.
O tribunal decidiu igualmente absolver Patrocínio Azevedo, antigo vice-presidente da autarquia, e a então secretária da presidência, que respondiam em coautoria por crimes de peculato e falsificação de documentos.
Processo envolvia bilhetes para jogos de futebol
O caso tinha como centro a alegada utilização de verbas municipais para adquirir bilhetes destinados a jogos de futebol. Eduardo Vítor Rodrigues respondia por prevaricação e peculato, enquanto os outros dois arguidos estavam acusados de peculato e falsificação de documentos.
A decisão conhecida esta sexta-feira determina a absolvição dos três arguidos.
Eduardo Vítor Rodrigues liderou a Câmara de Vila Nova de Gaia durante 12 anos, antes de abandonar o cargo em junho de 2025.
Ex-autarca deixou Câmara de Gaia em 2025
A saída da presidência da autarquia aconteceu depois de Eduardo Vítor Rodrigues ter sido condenado à perda de mandato por ter utilizado, para fins pessoais, um veículo elétrico pertencente ao município.
Essa condenação foi distinta do processo agora concluído com a absolvição dos três arguidos.
O antigo presidente da Câmara de Gaia terminou assim um percurso de 12 anos à frente do município, cargo que ocupava desde 2013.