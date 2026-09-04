Eduardo Vítor Rodrigues absolvido dos crimes de prevaricação e peculato

Ex-presidente da Câmara de Gaia estava acusado de usar dinheiro do município para comprar bilhetes para jogos de futebol. Tribunal absolveu também os restantes dois arguidos do processo.

Eduardo Vítor Rodrigues foi absolvido dos crimes de prevaricação e peculato de que estava acusado num processo relacionado com a alegada utilização de dinheiro da Câmara de Vila Nova de Gaia para a compra de bilhetes para assistir a jogos de futebol.

O tribunal decidiu igualmente absolver Patrocínio Azevedo, antigo vice-presidente da autarquia, e a então secretária da presidência, que respondiam em coautoria por crimes de peculato e falsificação de documentos.

Processo envolvia bilhetes para jogos de futebol

O caso tinha como centro a alegada utilização de verbas municipais para adquirir bilhetes destinados a jogos de futebol. Eduardo Vítor Rodrigues respondia por prevaricação e peculato, enquanto os outros dois arguidos estavam acusados de peculato e falsificação de documentos.

A decisão conhecida esta sexta-feira determina a absolvição dos três arguidos.

Eduardo Vítor Rodrigues liderou a Câmara de Vila Nova de Gaia durante 12 anos, antes de abandonar o cargo em junho de 2025.

Ex-autarca deixou Câmara de Gaia em 2025

A saída da presidência da autarquia aconteceu depois de Eduardo Vítor Rodrigues ter sido condenado à perda de mandato por ter utilizado, para fins pessoais, um veículo elétrico pertencente ao município.

Essa condenação foi distinta do processo agora concluído com a absolvição dos três arguidos.

O antigo presidente da Câmara de Gaia terminou assim um percurso de 12 anos à frente do município, cargo que ocupava desde 2013.