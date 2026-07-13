Eduardo Baptista Correia: 'Passos e Montenegro deixam muito a desejar'

O CEO do Taguspark diz que o dinheiro que possibilita uma espécie de museu a céu aberto no polo de ciência e tecnologia não sai de nenhum furo de petróleo: sai de algo ‘mais raro: visão, continuidade e boa gestão’. E diz que Isaltino não é uma religião para si, mas que são poucos os ‘que transformaram tanto um território como ele transformou Oeiras’.

Qual o segredo para o Taguspark se estar a tornar um museu a céu aberto?

A inovação precisa de beleza. A arte inspira a construção de um futuro mais luminoso.

Oeiras vai caminhar para ser a capital da Inteligência Artificial da Península Ibérica?

Tem tudo para isso. O difícil não é sonhar; é reunir talento, empresas e universidades no mesmo sítio.

Há petróleo em Oeiras ou a gestão do concelho é melhor do que a dos outros?

Não há petróleo. Há algo mais raro: visão, continuidade e boa gestão.

Qual a razão para a maioria da comunicação social estar sediada em Oeiras?

Porque as boas histórias gostam de estar perto de quem as faz acontecer.

Nos últimos tempos tem comentado muito a guerra na Ucrânia, bem como o conflito do Médio Oriente. O que pensa da cobertura noticiosa dos conflitos?

É cada vez mais rápida, transparente e próxima. O novo mundo da informação ajuda a melhor entender e acompanhar.

A notícia e o comentário estarão a fundir-se?

Diria que não. A opinião é interpretação que ajuda a clarificar e esclarecer.

É muito crítico de Pedro Passos Coelho e de Luís Montenegro. Quais os motivos para esse desencanto?

Não sou crítico de pessoas; sou exigente com ideias. A democracia melhora quando discutimos políticas e resultados. Nesse contexto ambos deixam muito a desejar.

O que pensa da política quando o primeiro-ministro diz que a nossa situação económica e financeira está melhor do que a alemã?

As comparações podem animar discursos, mas a economia vive de produtividade, não de frases felizes. Politica de wishful thinking…

Luís Montenegro fez bem em ir ver os jogos do Mundial de futebol?

Os líderes também representam o país nas bancadas. O essencial é que não faltem depois ao jogo mais importante: governar.

Quem vai ser o campeão do mundo?

Portugal já não pode. Cabo Verde e Brasil também não. Que ganhe o melhor futebol.

Por que diz que Isaltino Morais é o melhor político português? Isaltino é quase uma religião para si?

Não sou praticante religioso. Em Isaltino reconheço um facto: poucos transformaram tanto um território como ele transformou Oeiras. A política mede-se por resultados.