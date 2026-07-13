Eduardo Baptista Correia: 'Passos e Montenegro deixam muito a desejar'

Qual o segredo para o Taguspark se estar a tornar um museu a céu aberto?
A inovação precisa de beleza. A arte inspira a construção de um futuro mais luminoso.
Oeiras vai caminhar para ser a capital da Inteligência Artificial da Península Ibérica?
Tem tudo para isso. O difícil não é sonhar; é reunir talento, empresas e universidades no mesmo sítio.
Há petróleo em Oeiras ou a gestão do concelho é melhor do que a dos outros?
Não há petróleo. Há algo mais raro: visão, continuidade e boa gestão.
Qual a razão para a maioria da comunicação social estar sediada em Oeiras?
Porque as boas histórias gostam de estar perto de quem as faz acontecer.
Nos últimos tempos tem comentado muito a guerra na Ucrânia, bem como o conflito do Médio Oriente. O que pensa da cobertura noticiosa dos conflitos?
É cada vez mais rápida, transparente e próxima. O novo mundo da informação ajuda a melhor entender e acompanhar.
A notícia e o comentário estarão a fundir-se?
Diria que não. A opinião é interpretação que ajuda a clarificar e esclarecer.
É muito crítico de Pedro Passos Coelho e de Luís Montenegro. Quais os motivos para esse desencanto?
Não sou crítico de pessoas; sou exigente com ideias. A democracia melhora quando discutimos políticas e resultados. Nesse contexto ambos deixam muito a desejar.
O que pensa da política quando o primeiro-ministro diz que a nossa situação económica e financeira está melhor do que a alemã?
As comparações podem animar discursos, mas a economia vive de produtividade, não de frases felizes. Politica de wishful thinking…
Luís Montenegro fez bem em ir ver os jogos do Mundial de futebol?
Os líderes também representam o país nas bancadas. O essencial é que não faltem depois ao jogo mais importante: governar.
Quem vai ser o campeão do mundo?
Portugal já não pode. Cabo Verde e Brasil também não. Que ganhe o melhor futebol.
Por que diz que Isaltino Morais é o melhor político português? Isaltino é quase uma religião para si?
Não sou praticante religioso. Em Isaltino reconheço um facto: poucos transformaram tanto um território como ele transformou Oeiras. A política mede-se por resultados.