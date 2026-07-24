Edifício histórico da Alexandre Herculano já foi abaixo

O edifício do século XIX que acolheu durante décadas o emblemático restaurante 33, ponto de encontro de políticos, empresários e jornalistas, foi integralmente demolido. A Câmara de Lisboa justificou a decisão com o estado de degradação do imóvel.

Lisboa está a passar por algumas alterações que estão a revoltar moradores, principalmente pela História que carregam os edifícios. O caso mais recente é o edifício da Rua Alexandre Herculano onde funcionava o célebre restaurante 33. Passando pelo local, percebe-se que o edifício já lá não está, tendo sido integralmente demolido.

Como consta do Boletim Municipal de Lisboa, datado de abril deste ano, «foi determinada a realização de vistoria ao edifício, sito na rua Castilho, 28, torneja rua Alexandre Herculano, 33/33-A», tendo-se constatado «a necessidade de executar obras de demolição do edifício». A mesma nota adianta que, «à data da vistoria, o edifício encontrava-se totalmente desocupado/devoluto, devendo assim manter-se, considerando a intervenção de demolição preconizada». A demolição foi concluída esta semana.

O edifício foi casa do restaurante 33, conhecido por ser ‘casa’ de tertúlias, de muitos políticos, empresários e jornalistas. O prédio original foi construído no século XIX e o restaurante inaugurou em 1977, tornando-se rapidamente um dos pontos de referência da restauração lisboeta antes do boom turístico da cidade. Fechou portas em 2019 com a venda do imóvel a investidores imobiliários. O edifício foi adquirido pela sociedade promotora H33, que tinha como objetivo reabilitar e expandir toda a estrutura para criar um hotel de luxo. Mas o projeto exigia a desocupação total do prédio e, por isso, os contratos de arrendamento comercial não foram renovados. Quando a autarquia se preparava para aprovar o licenciamento, suspeitou-se que a empresa estivesse indiretamente ligada a Isabel dos Santos e o negócio caiu por terra. Desde essa altura que o edifício está ao abandono.