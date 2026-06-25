Edifício desaba no centro do Porto. Não há registo de vítimas

Um edifício antigo desabou na Rua de Antero Quental, no centro da cidade do Porto, na manhã desta quinta-feira. Até ao momento, não há registo de vítimas.
A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias, que dá o detalhe de que o edifício estava situado no número 491 daquela rua. Funcionava como papelaria e loja de apostas.
Ao que tudo indica, foi o lojista de 72 anos que deu conta de um barulho intenso e que observou logo algumas rachas na parede.
Quando saiu, alertou ainda os trabalhadores de obras no edifício com rés-do-chão e 1.º andar. Todos saíram a tempo e em segurança do edifício.
A Rua de Antero Quental está agora cortada ao trânsito nos dois sentidos.
A agência Lusa dá ainda conta de informação proveniente da Câmara Municipal do Porto: "A derrocada foi provocada durante os trabalhos de demolição da obra em curso, com queda de alguns elementos para a via pública".
No local estão os Sapadores Bombeiros do Porto, a Proteção Civil, a PSP e a Polícia Municipal com uma unidade cinotécnica, por precaução.