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Edifício desaba no centro do Porto. Não há registo de vítimas

A Rua de Antero Quental está agora cortada ao trânsito nos dois sentidos.
Redação
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Edifício desaba no centro do Porto. Não há registo de vítimas
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Um edifício antigo desabou na Rua de Antero Quental, no centro da cidade do Porto, na manhã desta quinta-feira. Até ao momento, não há registo de vítimas.

A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias, que dá o detalhe de que o edifício estava situado no número 491 daquela rua. Funcionava como papelaria e loja de apostas.

Ao que tudo indica, foi o lojista de 72 anos que deu conta de um barulho intenso e que observou logo algumas rachas na parede.

Quando saiu, alertou ainda os trabalhadores de obras no edifício com rés-do-chão e 1.º andar. Todos saíram a tempo e em segurança do edifício.

A Rua de Antero Quental está agora cortada ao trânsito nos dois sentidos.

A agência Lusa dá ainda conta de informação proveniente da Câmara Municipal do Porto: "A derrocada foi provocada durante os trabalhos de demolição da obra em curso, com queda de alguns elementos para a via pública".

No local estão os Sapadores Bombeiros do Porto, a Proteção Civil, a PSP e a Polícia Municipal com uma unidade cinotécnica, por precaução.

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