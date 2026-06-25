Edifício desaba no centro do Porto. Não há registo de vítimas

A Rua de Antero Quental está agora cortada ao trânsito nos dois sentidos.

Um edifício antigo desabou na Rua de Antero Quental, no centro da cidade do Porto, na manhã desta quinta-feira. Até ao momento, não há registo de vítimas.

A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias, que dá o detalhe de que o edifício estava situado no número 491 daquela rua. Funcionava como papelaria e loja de apostas.

Ao que tudo indica, foi o lojista de 72 anos que deu conta de um barulho intenso e que observou logo algumas rachas na parede.

Quando saiu, alertou ainda os trabalhadores de obras no edifício com rés-do-chão e 1.º andar. Todos saíram a tempo e em segurança do edifício.

A Rua de Antero Quental está agora cortada ao trânsito nos dois sentidos.

A agência Lusa dá ainda conta de informação proveniente da Câmara Municipal do Porto: "A derrocada foi provocada durante os trabalhos de demolição da obra em curso, com queda de alguns elementos para a via pública".

No local estão os Sapadores Bombeiros do Porto, a Proteção Civil, a PSP e a Polícia Municipal com uma unidade cinotécnica, por precaução.