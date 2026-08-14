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Eclipse solar regressa em 2027

Fenómeno só é visível em Espanha. Em 2028 haverá eclipse anular que favorecerá sul de Portugal.
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Enquanto milhares de pessoas se concentravam em Bragança para assistir aos cerca de 26 segundos de totalidade, noutras partes do país o eclipse foi observado de forma parcial. No continente, a ocultação do Sol variou entre 92% e 99%, enquanto nos arquipélagos da Madeira e dos Açores ficou entre 74% e 77%.

No entanto, o eclipse total do Sol desta quarta-feira foi apenas o primeiro de três acontecimentos astronómicos que irá ocorrer na Península Ibérica. A 2 de agosto de 2027 haverá um novo, mas só será visível no sul de Espanha que terá uma duração no máximo de quatro minutos e 50 segundos. O terceiro será um eclipse anular que terá lugar no dia 26 de janeiro de 2028 e favorecerá o sul de Portugal, com destaque para o Alentejo e o Algarve.

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