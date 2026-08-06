Eclipse solar de 12 agosto deverá reduzir produção fotovoltaica na Península Ibérica

O alerta foi lançado pelo operador da rede elétrica espanhola, que está a preparar uma operação especial para compensar a diminuição de eletricidade proveniente dos painéis solares durante o fenómeno astronómico.

O eclipse solar total previsto para o próximo dia 12 de agosto deverá provocar uma redução temporária da produção de energia fotovoltaica em Espanha e, por consequência, na Península Ibérica. O alerta foi lançado pelo operador da rede elétrica espanhola, que está a preparar uma operação especial para compensar a diminuição de eletricidade proveniente dos painéis solares durante o fenómeno astronómico.

O eclipse, o primeiro totalmente visível em território espanhol em mais de um século, fará com que a Lua bloqueie progressivamente a luz solar, reduzindo a radiação que chega aos painéis fotovoltaicos. Como consequência, a produção de energia solar deverá diminuir de forma acentuada durante os minutos de maior ocultação do Sol, podendo aproximar-se de zero nas zonas abrangidas pela totalidade do eclipse.

Apesar da quebra prevista, as autoridades garantem que não existe risco para o fornecimento de eletricidade.

Sistema elétrico preparado para responder

A Red Eléctrica, responsável pela gestão da rede de transporte de eletricidade em Espanha, assegura que dispõe de mecanismos que permitem equilibrar automaticamente o sistema elétrico perante alterações bruscas na produção de energia renovável.

Entre as medidas previstas estão o aumento da produção através de outras tecnologias para gerar eletricidade, como as centrais hidroelétricas e de ciclo combinado, bem como o reforço da coordenação com os restantes operadores europeus para garantir a estabilidade da rede.

O fenómeno não constitui uma novidade para os operadores energéticos. Situações semelhantes já foram geridas anteriormente, sendo o comportamento da produção solar estudado e integrado nos modelos de previsão utilizados pelos centros de controlo da rede elétrica.

Energia solar tem peso crescente em Espanha

O impacto do eclipse ganha particular relevância porque a energia solar assume atualmente um papel central no sistema elétrico espanhol.

Segundo dados da Red Eléctrica, a energia fotovoltaica registou novos máximos de produção em junho deste ano, tornando-se, pelo terceiro mês consecutivo, a principal tecnologia de prodrução elétrica do país. No conjunto das energias renováveis, estas representaram cerca de 58% da eletricidade produzida em Espanha.

Esta crescente dependência das fontes renováveis exige um planeamento cada vez mais rigoroso para responder a fenómenos naturais que possam alterar, ainda que temporariamente, a produção.

Eclipse será um dos maiores acontecimentos astronómicos das últimas décadas

O eclipse solar total de 12 de agosto deverá atrair centenas de milhares de pessoas a Espanha, sendo considerado um dos eventos astronómicos mais importantes das últimas décadas.

A faixa de totalidade atravessará o país de oeste para leste, passando por regiões como Galiza, Astúrias, Castela e Leão, País Basco, Aragão, Comunidade Valenciana e Baleares. Em Portugal, apenas uma pequena área do nordeste transmontano observará a totalidade, enquanto o restante território verá um eclipse parcial.