sexta-feira, 07 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Eclipse solar de 12 agosto deverá reduzir produção fotovoltaica na Península Ibérica

O alerta foi lançado pelo operador da rede elétrica espanhola, que está a preparar uma operação especial para compensar a diminuição de eletricidade proveniente dos painéis solares durante o fenómeno astronómico.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

MAI adjudica 4,5 M a grupo bracarense DST com ligações a empreiteiro de Barcelos

Relacionados

Sem óculos gratuitos para o eclipse? Estes são os cuidados essenciais para ver o eclipse em segurança

Os óculos gratuitos para o eclipse solar de 12 de agosto voltaram a esgotar. Ainda assim, há cuidados essenciais que deve seguir para observar o fenómeno em segurança e evitar danos na visão ou nos equipamentos eletrónicos.
Sem óculos gratuitos para o eclipse? Estes são os cuidados essenciais para ver o eclipse em segurança

Risco de incêndio cancela observação do eclipse total do sol em aldeias de Bragança

O município transferiu o evento de Rio de Onor e Guadramil para o aeródromo municipal por razões de segurança. O programa científico e cultural mantém-se integralmente no novo local, onde a ocultação do sol será de 99% a 12 de agosto
Risco de incêndio cancela observação do eclipse total do sol em aldeias de Bragança

O fenómeno mais raro de uma geração: eclipse total do Sol vai transformar o dia em noite em Portugal

Mais de um século depois, Portugal volta a preparar-se para um eclipse total do Sol. O fenómeno acontece a 12 de agosto e promete transformar o dia em noite durante breves segundos em parte do território nacional. O último eclipse total visível em Portugal continental ocorreu em 1912 e o próximo só deverá repetir-se em 2144.
O fenómeno mais raro de uma geração: eclipse total do Sol vai transformar o dia em noite em Portugal

O eclipse solar total previsto para o próximo dia 12 de agosto deverá provocar uma redução temporária da produção de energia fotovoltaica em Espanha e, por consequência, na Península Ibérica. O alerta foi lançado pelo operador da rede elétrica espanhola, que está a preparar uma operação especial para compensar a diminuição de eletricidade proveniente dos painéis solares durante o fenómeno astronómico.

O eclipse, o primeiro totalmente visível em território espanhol em mais de um século, fará com que a Lua bloqueie progressivamente a luz solar, reduzindo a radiação que chega aos painéis fotovoltaicos. Como consequência, a produção de energia solar deverá diminuir de forma acentuada durante os minutos de maior ocultação do Sol, podendo aproximar-se de zero nas zonas abrangidas pela totalidade do eclipse.

Apesar da quebra prevista, as autoridades garantem que não existe risco para o fornecimento de eletricidade.

Sistema elétrico preparado para responder

A Red Eléctrica, responsável pela gestão da rede de transporte de eletricidade em Espanha, assegura que dispõe de mecanismos que permitem equilibrar automaticamente o sistema elétrico perante alterações bruscas na produção de energia renovável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre as medidas previstas estão o aumento da produção através de outras tecnologias para gerar eletricidade, como as centrais hidroelétricas e de ciclo combinado, bem como o reforço da coordenação com os restantes operadores europeus para garantir a estabilidade da rede.

O fenómeno não constitui uma novidade para os operadores energéticos. Situações semelhantes já foram geridas anteriormente, sendo o comportamento da produção solar estudado e integrado nos modelos de previsão utilizados pelos centros de controlo da rede elétrica.

Energia solar tem peso crescente em Espanha

O impacto do eclipse ganha particular relevância porque a energia solar assume atualmente um papel central no sistema elétrico espanhol.

Segundo dados da Red Eléctrica, a energia fotovoltaica registou novos máximos de produção em junho deste ano, tornando-se, pelo terceiro mês consecutivo, a principal tecnologia de prodrução elétrica do país. No conjunto das energias renováveis, estas representaram cerca de 58% da eletricidade produzida em Espanha.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Esta crescente dependência das fontes renováveis exige um planeamento cada vez mais rigoroso para responder a fenómenos naturais que possam alterar, ainda que temporariamente, a produção.

Eclipse será um dos maiores acontecimentos astronómicos das últimas décadas

O eclipse solar total de 12 de agosto deverá atrair centenas de milhares de pessoas a Espanha, sendo considerado um dos eventos astronómicos mais importantes das últimas décadas.

A faixa de totalidade atravessará o país de oeste para leste, passando por regiões como Galiza, Astúrias, Castela e Leão, País Basco, Aragão, Comunidade Valenciana e Baleares. Em Portugal, apenas uma pequena área do nordeste transmontano observará a totalidade, enquanto o restante território verá um eclipse parcial.

Temas

Eclipse solar
12 de agosto
Energia fotovoltaica
Produção solar
Red Eléctrica

Leia também

Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

O incidente ocorreu durante uma operação de manutenção no sistema de tratamento da água do Mariparque, em Vieira de Leiria.
Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

Dedicou 15 anos à casa e à família. Tribunal decidiu que esse trabalho vale 45 mil euros

A Relação de Coimbra reconheceu que o trabalho doméstico e os cuidados prestados à filha do casal tiveram um valor económico e condenou um homem a indemnizar a ex-mulher. No acórdão, os juízes recordam ainda que a mulher abandonou a casa depois de ter sido responsabilizada pelo ex-marido pela morte da filha de ambos.
Dedicou 15 anos à casa e à família. Tribunal decidiu que esse trabalho vale 45 mil euros

Cerveja gera quase 37 euros em receita fiscal por cada euro arrecadado diretamente pelo setor

O setor cervejeiro gerou 36,86 euros de receita fiscal total por cada euro diretamente associado à sua atividade em 2024. As vendas cresceram 1,67% no primeiro semestre de 2026, impulsionadas pela cerveja sem álcool
Cerveja gera quase 37 euros em receita fiscal por cada euro arrecadado diretamente pelo setor

Mais vistos

Destaques